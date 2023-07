Calendario Serie A, UFFICIALE: la decisione su Roma-Lazio

Nuovo calendario Serie A, tutte le regole e i possibili accoppiamenti in attesa dell’ufficialità imminente. Ecco come sarà strutturato.

Tante le questioni in grado in questo momento di infiammare le speranze dei tifosi e generare nobili attenzioni, grazie alla svolgimento di un calciomercato che, come ogni anno, riesce a regalare gioie, timori e attese per quelle che potrebbero essere le decisioni delle società su plurimi fronti, sia in entrata che in uscita. Fin qui, non sono certamente mancate questioni circa le quali discutere in casa Roma, alla luce dei diversi cambiamenti previsti finalizzati al miglioramento della squadra nonché della cogente necessità che ha fatto da filo rosso allo scorso mese di giugno.

Conclusa la parentesi legata alle cessioni, la Roma deve adesso cercare di concretizzare ingaggi funzionali e intelligenti al fine di plasmare lo scacchiere da consegnare a José Mourinho per la prossima stagione. L’inizio del mese di luglio ha certamente sancito l’aprirsi di una seconda fase, durante la quale Pinto avrà meno necessità di vendere e cercherà di accelerare le pratiche che permettano di plasmare le regioni di campo necessitanti dei maggiori interventi.

Calendario Serie A, le norme per la prossima stagione

La campagna acquisti non deve però distrarre da aspetti non meno importanti e, anzi, in grado di evidenziare come l’apertura stagionale sia ormai meno lontana rispetto a quanto possa sembrare. Nella giornata di domani, 5 luglio, ci sarà l’ufficializzazione delle 38 giornate di campionato, rappresentante da sempre uno dei momenti estivi di grande apparecchiamento alla prossima stagione.

In attesa degli accoppiamenti ufficiali di domani, la Lega Serie A ha pubblicato in queste ore i criteri ufficiali per la compilazione di un campionato che, come lo scorso anno, sarà asimmetrico e vedrà il girone di ritorno non speculare a quello di andata. Circa le norme, ecco quali criteri guideranno l’impostazione.

Non ci possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa o in trasferta per girone

Qualora ci fossero due coppie di incontri consecutivi in casa o in trasferta, una coppia di match deve essere in casa e l’altra in trasferta.

Alternanza assoluta di gare in casa ed in trasferta per le coppie: Empoli/Fiorentina, Inter/Milan, Roma/Lazio, Juventus/Torino, Napoli/Salernitana.

Inoltre, si è tenuto conto di questi criteri:

a) Nella 1a, nella 2a e nella 38a giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6a giornata) e nella giornata che lo precede (5a giornata) le partite tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; allo stesso modo le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19a giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui partite dovranno essere posticipate al turno infrasettimanale;

b) Tutti i derby devono avere luogo in giornate differenti