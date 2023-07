Pinto sfida la Premier per il ‘nuovo’ Frattesi, effetto domino Chelsea

Calciomercato Roma, effetto domino Chelsea e sfida alla Premier League: il ‘nuovo’ Frattesi è già pronto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono tante le questioni in grado di generare attenzione in casa giallorossa, alla luce della consapevolezza relativa alla necessità della squadra di rinforzarsi in modo funzionale e intelligente, oltre che tempestivo. I primi volti nuovi, ufficializzati meno di un mese fa dalla Roma, portano il nome di Ndicka e Aouar, approdati a zero dopo lunghi corteggiamenti, serviti a corroborare alcune regioni nevralgiche della compagine giallorossa.

In attesa di comprendere quelle che potranno essere le conseguenze dei due approdi appena citati circa le possibili cessioni, continua il lavoro di Tiago Pinto per la ricerca delle giuste occasioni di mercato che permettano di accontentare Mourinho e, parallelamente, rispettare le esigenze delle casse dei Friedkin.

Concluso il mese di giugno con il rispetto quasi totale dell’accordo pattuito con l’Uefa in termini di settlement agreement, ai piani alti di Trigoria c’è adesso il must di concentrarsi sui rinforzi, seppur con la consapevolezza di poter provare a concretizzare anche nuove uscite, seppur con una fratte e una smania meno veementi rispetto a qualche giorno fa.

Calciomercato Roma, nuova alternativa a Frattesi: sfida al Brighton per McTominay

I nomi monitorati per rinforzare la squadra da consegnare a Mourinho per quella che si appresta ad essere la sua terza stagione nella Capitale restano numerosi. Quelli emersi fino a questo punto lasciano intendere come ci sia un anelito a migliorare ulteriormente il centrocampo, anche dopo l’arrivo dell’algerino ex Lione citato prima, unitamente al corroboramento di un attacco apparso fin troppo sterile rispetto alle iniziali aspettative.

Se per la regione offensiva gli scenari più caldi restano quelli di Morata e, soprattutto, Scamacca, le voci principali per la zona centrale di campo toccano ovviamente Davide Frattesi, protagonista fin qui non solo di una grande stagione col Sassuolo ma anche di una campagna acquisti che, come lo scorso anno, lo sta ponendo al centro di intrecci e nobili avances provenienti dall’élite della nostra Serie A.

Le diplomazie e i buoni rapporti con Carnevali hanno fin qui impedito a Pinto ugualmente di trovare lo spiraglio giusto per la chiusura, motivo per il quale, già negli ultimi giorni, si è infittita la lista delle possibili alternative al neroverde. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Ben Jacobs relativamente al nuovo interesse capitolino in Premier.

La Roma è stata infatti inserita nel corpo delle pretendenti all’ingaggio del centrocampista del Manchester United, Scott McTominay. Sulle sue tracce si segnala però anche il Brighton di De Zerbi, ben consapevole di poter andare incontro all’addio di Moises Caicedo, in lizza alle priorità del Chelsea per questo ruolo. Seguiranno aggiornamenti.