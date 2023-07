Quadriennale da urlo, ultimatum definitivo: la Roma ora sa tutto

Calciomercato Roma, la richiesta non passa inosservata: le voci sul suo futuro continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Una delle priorità in casa Roma è l’acquisto di quell’attaccante che nelle idee di Mourinho andrà a prendere il posto di Tammy Abraham nello scacchiere tattico iniziale. Sono diversi i profili attenzionati da Tiago Pinto che ha da tempo messo Scamacca in cima alla lista delle sue priorità.

L’ex bomber del Sassuolo ha già detto sì alla proposta della Roma, che sta trattando con il West Ham per ricucire la distanza tra richiesta ed offerta. La quadra, però, non è stata ancora trovata: i neo vincitori della Conference League vorrebbero imbastire l’operazione a titolo definitivo o al massimo con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dal canto suo la Roma spinge per il diritto di riscatto: si tratta. Intanto il GM giallorosso tiene in caldo anche altre piste per non farsi trovare impreparato nel caso in cui la posizione degli Hammers dovesse rivelarsi più rigida del previsto.

Icardi rompe gli indugi: quadriennale da 7 milioni a stagione

Negli ultimi giorni in tempi e in modi diversi Mauro Icardi è stato accostato alla Roma. I giallorossi fino a questo momento non hanno affondato il colpo, ma si tratta di un profilo che è stato proposto anche ad altri club in Serie A, tra cui Milan e Juve. La pista Icardi-Roma dunque non è molto calda, ma si tratta comunque di una traiettoria da seguire perché foriera di possibili sviluppi.

Nelle ultime ore l’argentino avrebbe ricevuto una ricca offerta dall’Arabia che, però, non stuzzica particolare il bomber del Psg, desideroso di rimettersi in gioco in un club di primo livello dopo l’ottima stagione disputata tra le fila del Galatasaray. Legato ai parigini da un contratto in scadenza nel 2024, ‘Maurito’ potrebbe liberarsi dai transalpini per facilitare l’accordo con il suo nuovo club. Le sue richieste, però, non sono da sottovalutare. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, l’ex capitano dell’Inter vorrebbe apporre la sua firma su un quadriennale da almeno 7 milioni di euro a stagione: cifre importanti da non sottovalutare, che impongono serie valutazioni.