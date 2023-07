Resa dei conti Frattesi e sorpasso finale: stanno chiudendo

Calciomercato Roma, resa dei conti Frattesi e sorpasso finale per la chiusura definitiva: ecco quando si chiude.

Il nome di Davide Frattesi è stato certamente uno dei maggiormente discussi e chiacchierati nel corso di queste settimane, alla luce della grande centralità vantata dal 16 neroverde sia col Sassuolo di Dionisi che con una Nazionale da lui trascinata in queste battute finali e sfortunate di Nations League. Finito al centro di tante trattative e attenzioni la scorsa estate, l’ex Roma e Lazio è stato in grado di catalizzare nuovamente le grandi attenzioni della Serie A sin dalle primissime battute del corrente calciomercato.

I punti più importanti di una sorta di telenovela estiva durata fin qui almeno un mese ma, come detto, iniziata già la scorsa estate, hanno riguardato i nobili interessamenti da parte dell’élite del nostro campionato. La Roma è stata certamente tra le maggiori interessate, insieme a Inter, Milan e Juventus, senza dimenticare di un Napoli campione di Italia che, seppur in posizione defilata, non aveva comunque mai dimenticato le qualità del centrocampista capitolino.

Calciomercato Roma, tutti vogliono Frattesi: l’Inter può chiudere in queste ore

Stando a quanto emerso in questi ultimi minuti, però, la su citata telenovela sarebbe ormai prossima alla conclusione, con una chiusura definitiva che potrebbe arrivare tra pochissimo. In queste ultime ore, l’inserimento del Milan aveva rappresentato una veemente novità dopo gli accostamenti di Frattesi ai rossoneri degli ultimi giorni. L’ingerenza del club lombardo sembrava destinata ad acuire il fascino e la prolissità di tempi di uno scenario contraddistintosi, tra i tanti aspetti, anche dal derby milanese.

Le speranze dei tifosi della Roma e della stessa società sembravano poter riguardare la presenza di alcuni assi presenti nella manica di Pinto, bravo a preservare le diplomazie con il Sassuolo nel corso di questi anni e reduce dalla fresca chiusura della doppia cessione Volpato-Missori. Quest’ultima, unitamente al famoso 30% di clausola di rivendita spettante ai giallorossi, pareva poter dare una grossa mano per un lieto fine che, stando alle ultime, potrebbe restare una mera speranza.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, l’Inter potrebbe chiudere la trattativa tra oggi e domani, superando tutte le pretendenti e, in particolar modo, i cugini lombardi.