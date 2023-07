Retromarcia Milan, guizzo Roma: tiro mancino ‘diabolico’

Le ultime indiscrezioni riferite ai microfoni di Sky: il dietrofront che apre le porte a nuovi scenari per la Roma.

In queste settimane calde della sessione estiva di calciomercato la Roma ha sicuramente fatto la voce grossa. In entrata e in uscite, sono diverse le trame che i giallorossi sono stati in grado di tessere.

Dopo aver acquistato a parametro zero Aouar e Ndicka, infatti, Pinto si è dedicato al tema cessioni, riuscendo a mettere a segno interessanti plusvalenze. Allo stesso tempo, però, il GM della Roma è ritornato nuovamente a farsi sotto per puntellare quei reparti nei quali Mourinho si aspetta nuovi rinforzi in grado di puntellare l’organico a sua disposizione. Oltre ad un bomber come Scamacca, infatti, i capitolini sono alla ricerca di un centrocampista (Sabitzer è un nome caldo sotto questo punto) e di un esterno offensivo.

Calciomercato Roma, intrigo Traoré: il Milan si defila

Negli ultimi giorni è ritornato ad essere accostato alla Roma il profilo di Adama Traoré. Dopo aver deciso di non prolungare il suo contratto con il Wolverhampton, infatti, il classe ’96 si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni interessanti. Diverse sono le squadre che si sono interfacciate con il suo entourage per capire i margini di manovra.

Oltre a diversi club di Premier League, infatti, anche Milan e Roma in tempi e in modi diversi si sono inserite nella trattativa per capire la fattibilità dell’operazione. Nelle scorse ore si pensava che i rossoneri potessero avere il coltello dalla parte del manica. In realtà, stando a quanto riferito da Sky, il ‘Diavolo’ avrebbe preferito calamitare la sua attenzione su altri obiettivi (Pulisic è il primo nome sulla lista). La retromarcia del Milan potrebbe a questo punto riaprire scenari importanti per la Roma. Stando così le cose, infatti, non è escluso che i giallorossi prendano in considerazione l’opzione Traoré come una priorità per rinforzare la batteria di esterni.