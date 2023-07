Allarme Mourinho dopo l’addio ufficiale

Calciomercato, scatta l’allarme legato al futuro di José Mourinho dopo l’addio ufficiale. Ecco l’effetto domino in panchina e la lista che scuote la Roma

Il calciomercato estivo si è aperto da pochi giorni e sta già regalando diverse sorprese che coinvolgono tutti i campionati europei. La Serie A è nel vivo di grandi manovre a centrocampo, col Milan che ha salutato Sandro Tonali direzione Premier League e l’Inter che ha chiuso il colpo Davide Frattesi dal Sassuolo. Nelle scorse ore è arrivato un nuovo annuncio ufficiale che coinvolge una delle panchine più prestigiose del calcio continentale. Per raccogliere la pesante eredità in lista c’è anche l’allenatore della Roma, José Mourinho.

Carlo Ancelotti saluterà il Real Madrid per diventare nuovo commissario tecnico del Brasile. Il club spagnolo è già a caccia dell’erede in panchina: c’è anche José Mourinho nella lista di Florentino Perez. Lo Special One era stato segnalato anche nei radar della nazionale verdeoro dove, al termine della prossima stagione si siederà invece Ancelotti. Ed il club spagnolo non vuole farsi trovare impreparato nella caccia all’erede del tecnico italiano, Florentino Perez avrebbe già stilato una lista con ben sei candidati per la panchina dei Blancos.

Caccia all’erede di Ancelotti: anche Mourinho nella lista del Real Madrid

Dal 2024 Carlo Ancelotti sarà la guida tecnica del Brasile. La federazione verdeoro lo ha annunciato ufficialmente nelle scorse ore ed il Real Madrid sta già lavorando al futuro della propria panchina. In prima linea c’è il patron Florentino Perez, che avrebbe stilato una lista di sei candidati per il dopo Ancelotti.

Secondo quanto evidenzia il sito Footmercato.net, il preferito di Perez sarebbe Zinedine Zidane. Il francese è ancora senza panchina e potrebbe tornare alla guida dei blancos. Il media rilancia anche la pista José Mourinho, il quale sarebbe in contatto costante con il presidente del Real Madrid. Altra pista per la panchina spagnola è quella che mira all’ex Bayern, Julian Nagelsmann. Completano la lista Xabi Alonso ed altri due ex calciatori del Real. Parliamo di Alvaro Arbeloa, allenatore delle giovanili e la suggestione Raul.