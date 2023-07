Calciomercato Roma, il colpo è stratosferico: fa tutto Mendes

Calciomercato Roma, rinforzo sensazionale targato Mendes: arriva in Serie A così. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Abbiamo spesso evidenziato l’importanza della campagna acquisti estiva, in grado di infiammare gli animi dei tifosi e, più in generale, tenere sull’attenti addetti ai lavori di proprietà e dirigenze, consapevoli di avere un lasso di tempo limitato ma non esiguo per provare a plasmare numerosi aspetti, legati al calcio giocato ma non solo.

Il calciomercato, come dimostrato da Tiago Pinto fino a qualche giorno fa, può infatti rivelarsi sana opportunità per provare a migliorare i conti, oltre che plasmare la rosa attraverso calibrate e ponderate epurazioni. Quanto accaduto lo scorso mese ai piani alti di Trigoria ne è certamente una testimonianza, cui va aggiunta però la consapevolezza di dover adesso concentrarsi su aspetti non meno importanti e attualmente legati ai forti aneliti di mister Mourinho di vedere rinforzata la propria squadra.

Farlo non sarà sicuramente compito semplice, alla luce delle restrizioni economiche che da tempo contraddistinguono il modus operandi di un club come la Roma che, anche nel recente passato, ha dimostrato di sapersi distinguere per l’approdo di grandi giocatori a prezzi abbordabili.

Questo grazie alla tempestività e alla capacità di intervento di Tiago Pinto e colleghi, bravi a fiondarsi su profili che, come accaduto nel caso di Dybala circa un anno fa, hanno garantito un upgrade non solo tecnico al mondo Roma tutto, senza esborso alcuno nelle casse di una società (in questo caso la Juventus) che ne aveva detenuto il cartellino fino a qualche mese prima.

Calciomercato Roma, Felix in Serie A grazie a Mendes: ci sono anche Mourinho e Pinto

La pratica di fiondarsi su elementi svincolati o in condizioni contrattuali potenzialmente golose non contraddistingue certamente il solo modus operandi di Tiago Pinto, cui va riconosciuta però l’abilità nel saper fiutare anche le tante altre occasioni legate a particolari situazioni e posizioni dei giocatori rispetto ai propri club. Il caso Wijnaldum ne è certamente un esempio, così come la notizia riferita recentemente da Calciomercatoweb circa la possibilità di vedere un connazionale del GM alla corte di Mourinho, grazie all’ingerenza di Mendes.

Ci riferiamo a Joao Felix, reduce da una parentesi di carriera abbastanza complicata all’Atletico Madrid e in cerca di una condizione che ne garantisca un riscatto morale e di prestazioni. Dopo l’esperienza al Chelsea, il classe 1999, che fino a qualche anno fa aveva visto riporre su sé stesso la pesante etichetta di erede di CR7, non è stato riscattato dai Blues.

Il costo del cartellino si assesta ad oggi sui circa 60 milioni di euro ma, alla luce della complicata posizione a Madrid, Simeone sarebbe disposto a liberarlo anche per un’ennesima esperienza in prestito. L’aiuto dell’agente Jorge Mendes potrebbe rivelarsi decisivo per la riuscita di un approdo in Serie A che richiederebbe una rinuncia da parte del giocatore ad una porzione dei 15 milioni di euro all’anno percepiti, oltre che un eventuale e ulteriore sussidio da parte dei Colchoneros nel coprire il guadagno annuale da assicurargli.

Uno scenario non semplice ma certamente affascinante e non utopistico, che coinvolge anche Inter e Milan, dettesi disposte a fissare sui 5 milioni di euro il tetto massimo per lo stipendio da riconoscergli.