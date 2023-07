Calciomercato Roma, il Milan insiste: scambio con Origi

Ci sono delle novità che riguardano il calciomercato della Roma, il Milan insiste ed ha già pronta una proposta: nell’affare può rientrare anche Origi. Ecco tutti i dettagli riguardo questo scambio che può concludersi in questa sessione estiva 2023.

Colpo di scena nella trattativa per l’attaccante. C’è il rilancio da parte del Milan che sta lavorando per chiudere l’affare a stretto giro e anticipare anche la Roma. L’obiettivo della nuova dirigenza rossonera è chiudere tutto per portare il giocatore alla corte di Pioli, che ha chiesto alla sua società di accelerare i tempi e formalizzare al più presto i primi acquisti. Al momento le uniche ufficialità sono quelle relative all’ingaggio di Loftus Cheek e Romero ma non bastano: il tecnico ha chiesto nuovi giocatori.

Tra le società più attive, in questa fase di mercato, c’è sicuramente la Roma che tra acquisti e cessioni ha già messo a segno una serie di colpi importanti. Adesso Tiago Pinto è alla ricerca del sostituto di Abraham. Il dirigente ha già scelto il nuovo bomber, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Roma: nuovo accordo per Scamacca, i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sono delle novità relative a Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham è pronto a rientrare in Italia. In Inghilterra l’avventura dell’ex Sassuolo non è andata nel migliore dei modi, ecco perché insieme al suo entourage sta spingendo per ritornare nel campionato italiano di Serie A. Su di lui ci sono Roma e Milan, ecco l’ultima offerta dei rossoneri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore c’è stata una nuova proposta da parte del Milan che intende chiudere al più presto l’affare Scamacca. I rossoneri avrebbero offerto al West Ham uno scambio con Origi. L’attaccante ex Liverpool non rientra nei piani di Pioli ed è per questo motivo che è stato proposto come contropartita agli Hammers che, al momento, non hanno aperto a questa ipotesi. La Roma ha dalla sua il gradimento del calciatore, che intende ritornare a Trigoria. Scamacca ha dato il suo gradimento per il ritorno in giallorosso, adesso serve uno sforzo da parte della Roma che dovrà trovare un accordo con il West Ham che un anno fa ha pagato il giocatore 36 milioni di euro. Ecco perché l’ipotesi prestito non convince gli inglesi che sarebbero disposti a cederlo con questa forma solo nel caso in cui fosse inserito l’obbligo di riscatto.