Calciomercato Roma, se ne va dai rivali: paga il Lipsia

Colpo di scena riguardo la trattativa di calciomercato Roma: c’è un clamoroso intreccio di mercato, sta firmando con i rivali. Ecco cosa sta succedendo.

Il calciomercato, come si sa, regala sempre delle grandi sorprese. Questa volta è il club giallorosso a restare spiazzato dopo la decisione da parte del calciatore che è pronto a firmare con i rivali. Una svolta incredibile che potrebbe cambiare il futuro anche della Roma che a quel punto dovrebbe intervenire e acquistare un nuovo giocatore in quella zona di campo, ecco tutti i dettagli.

Emergono nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro del calciatore. C’è un nuovo club che ha messo nel mirino il giallorosso che è pronto a lasciare Trigoria per firmare con i rivali.

Calciomercato Roma: cambia il suo futuro, ecco chi arriva al suo posto

La Roma s’è già cautelata e in caso di partenza dell’esterno ha già trovato un nuovo sostituto. Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro calciomercato dei giallorossi con il club che è pronto a prendere un altro calciatore al posto di Karsdorp.

Secondo quanto riportato da Voetbalzone, è tutto pronto per l’addio dal Feyenoord di Geertruida che è ad un passo dal Lipsia. L’esterno classe 2000 ha già deciso di lasciare l’Olanda per trasferirsi in Germania, ecco perché il direttore generale del club Dennis te Kloese è alla ricerca di un sostituto. Nelle ultime ore ha preso quota la pista che porta al Feyenoord Rick Karsdorp che può lasciare la Roma in questo calciomercato estivo 2023. Per il terzino destro potrebbero aprirsi nuovamente le porte dell’Eredivise con la sua ex squadra che sarebbe già pronta ad ingaggiare il calciatore che è ai ferri corti con la società, dopo l’episodio capitato con José Mourinho nel corso dello scorso campionato. Ecco perché non dovrebbero esserci problemi per la sua cessione che porterebbe soldi freschi nelle casse del club. Tiago Pinto s’è già informato riguardo il possibile sostituto con Mourinho che ha già dato l’ok a questa doppia operazione, relativa alla cessione di Karsdorp e all’acquisto di un nuovo calciatore. Per un esterno che parte, un altro che arriva in giallorosso. La società capitolina, infatti, si è già cautelata bloccando il danese Kristensen che dovrebbe arrivare insieme a Llorente dal Leeds.