Calciomercato Roma, sfida in Serie A per il bomber: quadriennale pronto

Calciomercato Roma, Morata in Serie A e dialoghi ben avviati. Arriva la proposta, queste le cifre ‘ufficiali’.

Il nome di Alvaro è certamente uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni nel corso di questa fase, alla luce di una posizione contrattuale rispetto all’Atletico Madrid che lo rende non poco appetibile per chi, proprio come la Roma, sia in una parentesi di attente valutazioni per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’ex Juventus, che ha dimostrato di saper giocare bene anche lontano da Torino, ha stimolato fin qui importanti club, in questo momento ancora alla ricerca di una soluzione che permetta di ingaggiare il numero 9 spagnolo.

Reduce da un’annata non del tutto felice con Simeone, Alvaro ha concretizzato con la maglia bianconera nel nostro campionato 59 reti, palesando qualità importanti anche in termini di capacità di dialogo con la squadra, mancate a Mourinho soprattutto con Abraham in campo, distintosi non solo per una stagione poco prolifica ma anche per un rendimento non sempre degnissimo per coadiuvare la squadra, a differenza del collega Belotti.

Calciomercato Roma, Morata può tornare in Serie A: dialoghi avviati con il Milan

Gli accostamenti Morata-Roma, così come quelli legati al nome di Scamacca, sono da leggersi proprio nell’ottica di tale difficoltà vissuta da Belotti e Abraham, poco in grado di aiutare a incrementare la prolificità offensiva e ben lungi dall’aver svolto la propria migliore stagione in carriera. La grinta e l’anima del Gallo porteranno però i giallorossi a continuare a puntare su di lui, ricercando altresì un elemento che possa aiutarlo in attesa del rientro di Tammy.

Ad avere una certa ingerenza sulle scelte di calciomercato di Tiago Pinto e colleghi è stato infatti l’infortunio al crociato rimediato nell’ultima gara del campionato, contro lo Spezia. L’attesa per la convalescenza dell’ex Chelsea spiega il motivo per il quale la Roma sia alla ricerca di un elemento funzionale alle giuste condizioni.

Per i motivi di cui detto sopra, Morata risponderebbe più che bene a queste esigenze ma le ultime sul suo futuro lasciano intendere come l’attenzione del Milan sia tutt’altro che trascurabile. Stando a quanto annunciato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri sarebbero, infatti, in una fase più che concreta di dialoghi con l’ex Juventus, al quale avrebbero proposto un contratto di 4 anni, a cifre inferiori a quelle che attualmente percepisce nella capitale spagnola. Il contratto con l’Atletico scadrà tra tre anni ma la clausola al suo interno rappresenta un fattore non poco importante. Quest’ultima, comprese le tasse, non dovrebbe arrivare a superare i 12 milioni di euro.