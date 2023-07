Icardi giallorosso, apertura improvvisa: ingaggio da urlo

Nuovi rumours sul futuro di Mauro Icardi, indirettamente accostato anche alla Roma nei giorni scorsi. L’apertura a sorpresa non è passata inosservata.

Una parte consistente delle prossime mosse di calciomercato della Roma ruoterà attorno alla ricerca di quell’attaccante che nelle idee di José Mourinho prenderà le redini di un reparto orfano di Tammy Abraham, che sta recuperando dal grave infortunio patita nell’ultima gara dello scorso campionato contro lo Spezia.

Sono diversi i nomi sul tavolo dei giallorossi che hanno messo in cima alla lista dei desideri Gianluca Scamacca. Il bomber del West Ham ha già detto sì alla proposta dei giallorossi, che però non hanno ancora trovato l’accordo con il club inglese. La Roma vorrebbe infatti imbastire l’affare con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre gli Hammers preferirebbe intavolare l’operazione a titolo definitivo, aprendo al massimo al prestito con obbligo. Ecco perché in orbita Roma continuano a ruotare altri profili: da Morata a Taremi, ad esempio, passando per la suggestione Mauro Icardi.

Calciomercato Roma, il ritorno di Icardi al Galatasaray: le ultime

Proprio l‘attaccante argentino è finito al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato. Dopo una stagione da protagonista con la maglia del Galasataray, infatti, Icardi si è letteralmente rimesso in gioco. Legato al Psg da un contratto in scadenza nel 2024, l’ex capitano dell’Inter si sta guardando intorno per capire quale possa essere la soluzione migliore possibile.

Nelle ultime ore Icardi avrebbe ricevuto un’offerta allettante dall’Arabia, con l‘Al Shabab disposto a mettere sul piatto un’offerta da 80 milioni di euro in due al calciatore. Secondo quanto riferito da ‘Fanatik’, però, l’eventuale permanenza al Galatasaray rappresenterebbe al momento la soluzione prioritaria per Icardi, che se il nodo ingaggio non può sicuramente passare inosservato. Stando al media turco, infatti, il bomber argentino vorrebbe un ingaggio da circa 12,5 milioni di euro per apporre la sua firma sul nuovo contratto con il ‘Gala’: valutazioni in corso tra le parti, che sperano di trovare la quadra in tempi relativamente brevi.