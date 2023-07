Non solo Frattesi, addio UFFICIALE: attesa Pinto per l’incasso

Calciomercato Roma, addio ufficiale e trattativa in pieno stile Frattesi: arriva il comunicato che spiega tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come ormai noto, la seconda parte di calciomercato della Roma è ufficialmente iniziata con la chiusura del mese di giugno, contraddistinta dall’aver rasentato, senza cedere o svendere giocatori importanti, un complessivo di 30 milioni di euro per le plusvalenze legate al FFP. Un traguardo importante e che ha fatto da autentico filo rosso alle attenzioni di Tiago Pinto e colleghi fino a qualche girono fa, senza portare però a snobbare e sottovalutare le tante altre questioni e, in particolar modo, la necessità di corroborare lo scacchiere in modo funzionale quanto intelligente.

I nomi di Aouar e Ndicka sono stati i primi di una lista che potrebbe prossimamente allungarsi, in nome delle diverse esigenze palesate dalla squadra la scorsa stagione e, soprattutto, delle richieste avanzate da un José Mourinho ben consapevole di avere bisogno di tanto altro per poter competere a livelli più importanti. Ciò spiega il motivo per il quale, parallelamente alle cessioni, le su citate questioni relative ai rinforiz non sono mai davvero passate in secondo piano, portando gli addetti ai lavori a considerare lo scorso mese come strumento di apparecchiamento agli investimenti da concretizzare nel bimestre estivo finale.

Calciomercato Roma, UFFICIALE Fuzato al Getafe: possibile incasso giallorosso

I nomi fin qui monitorati sono numerosi e, Scamacca o Morata a parte, uno dei più ripetitivi è certamente stato quello di Davide Frattesi, ormai prossimo ad un approdo all’Inter che lo vedrà dire addio definitivamente alla possibilità di ritornare in una Roma della quale si era professato tifoso nemmeno troppo tempo fa.

Se è vero che l’indispensabilità è una caratteristica appartenente a pochissimi, soprattutto nel calcio, è altrettanto vero che un elemento come il centrocampista di Dionisi sarebbe servito non poco a Mourinho, non casualmente in una piena fase di valutazione per comprendere come corroborare la zona centrale di campo. Restando nel discorso Frattesi e ricordando come la Roma sia stata in questi anni sempre brava a indirizzare le risorse a propria disposizione, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti ufficiali.

Questi riguardano l’approdo in prestito di Daniel Fuzato al Getafe, dopo un anno all’Ibiza. Il portiere brasiliano si era trasferito presso la squadra isolana a fine giugno 2022, per un complessivo di 700 mila euro più il 30% sulla sua futura rivendita. Un dettaglio importante e certamente in grado di ricordare quel jolly che, almeno all’inizio, pareva poter favorire Pinto.

Importanza e ruoli a parte, i due scenari restano comunque diversi ma non è da sottovalutare la su citata clausola, attualmente garante potenzialmente un ulteriore incasso alla Roma, seppur non immediato. La formula è infatti quella del prestito con opzione di riscatto, circa la quale la Roma detiene, appunto, la su citata percentuale.