Roma, fissata la prima amichevole della nuova stagione

C’è la prima ufficialità in casa Roma riguardo il prossimo ritiro estivo, che servirà a Mourinho per preparare al meglio la stagione 2023-2024. Svelata la prima amichevole del club giallorosso, ecco chi affronterà la squadra.

Dopo la cocente delusione della passata stagione, la Roma è pronta a ripartire più carica che mai. A conferma di ciò anche le operazione di mercato, chiuse in netto anticipo, che hanno portato dalle parti di Trigoria giocatori di primo piano come N’Dicka e Aouar. Adesso Mourinho dovrà lavorare con il resto della squadra per iniziare al meglio la stagione, decisivo sarà anche il ritiro estivo. Ecco tutte le novità riguardo la preparazione dei giallorossi che si ritroveranno lunedì prossimo.

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo la Roma. La squadra e il mister si stanno godendo gli ultimi giorni di riposo, lunedì si tornerà a fare sul serio. La squadra si ritroverà a Trigoria per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione con i giocatori che sono attesi nella Capitale tra l’8 e il 10 luglio.

Ritiro estivo Roma, ecco la prima amichevole stagionale

C’è il primo annuncio riguardo la prima amichevole stagionale della Roma, la società ha appena confermato su Instagram tutti i dettagli riguardo questa sfida. Sarà una partita ricca d’emozioni per Edoardo Bove, ecco tutti i dettagli.

Sarà il Boreale ad affrontare la Roma a Trigoria, nella prima amichevole stagionale. La squadra, che milita in Eccellenza, ha annunciato il tutto attraverso i suoi profili ufficiali. Sarà una sfida emozionante per Edoardo Bove che ha iniziato la sua carriera proprio nel club romano. La data ufficiale dell’amichevole tra Roma e Boreale non è stata ancora svelata anche se, presumibilmente, il match potrà essere disputato intorno al 15 luglio. Tra l’8 e il 10 sono attesi i giocatori a Trigoria per dar vita ufficialmente al ritiro estivo 2023 che è ancora avvolto nel mistero. La squadra, infatti, non partirà più per la tournée in Corea del Sud a causa dei mancati pagamenti da parte di alcuni organizzatori, ed è saltata anche l’amichevole contro il Wolverhampton. Si attendono novità riguardo le prossime tappe della Roma che sicuramente partirà per il Singapore, dove affronterà in amichevole il Tottenham nel match previsto per il 26 luglio.