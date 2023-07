Scamacca alla Roma, pazienza ‘premiata’: le cifre svelano tutto

Il tam tam legato al suo possibile sbarco nella Capitale continua a tenere banco: i bookmakers continuano a caldeggiare la pista. Ecco tutti i dettagli.

Dopo aver sistemato le diverse cessioni da tempo nel mirino, la sessione estiva di calciomercato della Roma sta attraversando un’altra fase da non trascurare. I giallorossi, infatti, sono ritornati a scandagliare il mercato in entrata e in attesa di definire ufficialmente la trattativa per il ritorno di Llorente, lavorano soprattutto su due fronti.

Oltre all’acquisto di un centrocampista in grado di rinforzare un reparto già rinforzato con l’acquisto di Aouar, infatti, i giallorossi si stanno muovendo anche su altre fronti. In attacco, ad esempio, dove il profilo di Gianluca Scamacca continua a calamitare le attenzioni degli uomini mercato della Roma, sebbene il West Ham non abbia ancora aperto all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Gli Hammers infatti preferirebbero imbastire la cessione del proprio bomber a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore, intanto, ha già detto sì alla Roma, entusiasta all’idea di ritornare nella Capitale.

Calciomercato Roma, futuro Scamacca: il verdetto dei bookmakers

Il nodo è tutto nella formula con la quale archiviare la trattativa, dunque. Questa settimana potrebbe portare novità importanti sotto questo punto di vista, con la Roma che è ritornata ad alzare il pressing per capire in che m0do riuscire ad imprimere la sterzata decisiva all’affare.

La sensazione diffusa, però, è che la distanza tra richiesta ed offerta possa essere colmata con un sapiente lavoro ai fianchi, anche perché Scamacca ha accettato da tempo la proposta dei giallorossi. Anche il comportamento dei bookmakers si colloca in questa direzione. Sebbene leggermente più alta rispetto a quanto circolava qualche giorno fa, la quota Scamacca-Roma continua ad essere quella più gettonata tra le opzioni sul futuro dell’ex attaccante del Sassuolo. Il possibile approdo nella Capitale del bomber del West Ham è infatti quotato dai betting analyst di Bet365 a 1.66. La permanenza tra le fila degli Hammers, seppur remota, ‘insegue’ al secondo posto a quota 3.00; più staccate invece le piste Milan (9.00), Juventus e Napoli (21). Staremo a vedere cosa succederà.