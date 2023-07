Addio Dybala con la clausola, contatti avviati

Calciomercato Roma, addio Dybala con la clausola: arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro del 21 di Mourinho e sulla sua possibile partenza.

Circa un anno fa il calciomercato della Roma iniziava ad entrare nel vivo e ad infiammarsi per le tante voci che iniziarono a riguardare con una certa insistenza la possibilità di vedere il da poco divenuto ex Juventus approdare all’ombra del Colosseo.

Il deficit di non giocare la Champions League, unitamente alla situazione legata al tetto massimo degli stipendi, impediva di credere che la Roma potesse eventualmente permettersi di gareggiare con le offerte, soprattutto estere, per chi rappresenti da tempo uno dei profili maggiormente qualitativi della nostra Serie A e non solo.

La presenza dello Special One, unitamente alle capacità di un Tiago Pinto distintosi per un vero e proprio colpo di teatro, permisero alla fine del mese di luglio di portare a conclusione una telenovela iniziata con largo anticipo già nel corso della stagione precedente, durante i tanti step che contraddistinsero la non meno lunga storia legata alla possibile rinnovo con la Juventus, divenuto sempre più difficile fino a trasformarsi in utopia causata dall’ampia divergenza di vedute tra calciatore e società bianconera.

Calciomercato Roma, primi approcci concreti del Chelsea per Dybala

A distanza di un anno, Paulo ha ricevuto la prevista centralità e la non meno importante dose di amore in una Capitale che, al netto di problematiche fisiche da sempre depauperanti la sua continuità, si è vista più volte trascinare dal suo campione. Seppur con una situazione e dei presupposti totalmente diversi, Dybala potrebbe però continuare a rappresentare uno dei protagonisti di un periodo affascinante quanto complicato come quello del calciomercato.

Il patto con Mourinho, unitamente alla dimensione trovata all’ombra del Colosseo, rappresentano sicuramente dei fattori a vantaggio della Roma, alla quale Paulo è contrattualmente legato per altri due anni. A preoccupare, però, è la presenza di quella doppia clausola presente nel suo contratto che, fino al 31 luglio, concederà ai club esteri di prelevarlo per 12 milioni di euro, previo benestare de La Joya.

Alla luce delle intricate vicende di mercato e della sua capacità di saper sorprendere continuamente la vicenda continuerà, dunque, a stimolare timori e attenzioni, soprattutto dopo le voci dell’ultimo periodo legate agli interessamenti del Chelsea. Stando a quanto riferito da Pedro Almeida, in particolar modo, i Blues avrebbero in questa fase avviato i primi contatti con l’agente dell’argentino. Seguiranno aggiornamenti.