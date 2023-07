Addio Roma e sostituto immediato: agenti al lavoro per il gran ‘ritorno’

Calciomercato Roma, addio al top player e gran ‘ritorno’ dopo tre anni: lavori in corso doppi per gli agenti. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Questa primissima parentesi di luglio ha visto il club giallorosso continuare a seguire le tante trattative e scenari che stanno interessando Tiago Pinto e colleghi, reduci da un mese di giugno vissuto intensamente e concluso con un’attenzione massiccia verso il FFP e le necessarie cessioni previste per il rispetto del settlement agreement. Alla società, come evidenziato più volte, va riconosciuta la bravura di aver centrato quasi del tutto l’obiettivo dei 30 milioni di euro senza rinunce tecniche importanti.

Le uscite hanno infatti interessato soprattutto giovani del calibro di Volpato e Missori e i tanti elementi da tempo finiti ai margini del progetto salutato definitivamente da chi, come Carles Perez o Kluivert, sia riuscito a trovare una soluzione definitiva per l’addio ufficiale alla Roma. Al club, adesso, spetta però il non meno difficile lavoro legato alle entrate, gestibile certamente con meno ansia e frettolosità ma al contempo da affrontare con la consapevolezza che tempestività e intelligenza possono rivelarsi fondamentali, indipendentemente dalle risorse economiche.

Calciomercato Roma, addio Spinazzola: una vecchia conoscenza per sostituirlo

Pinto, non a caso, ha già saputo dimostrare in passato di saper lavorare soprattutto con idee e progetti, grazie alle quali l’ossatura della squadra consegnata a Mourinho per la prima volta due anni fa è stata pian piano corroborata anche da approdi funzionali e convenienti. Da questo momento, come emerso chiaramente, l’attenzione continuerà però a non perdere di vista le papabili occasioni di mercato legate anche alle uscite.

Se ci fosse la possibilità di concretizzare altre plusvalenze importanti, senza imbattersi in rinunce troppo evidenti, se ne parlerà. Ciò giustifica, dunque, l’attenzione ricevuta anche dalla situazione Spinazzola, entrato ufficialmente nel suo ultimo anno di contratto e considerato un papabile elemento da sacrificare alle giuste condizioni. Tenuta fisica e situazione contrattuale portano, dunque, il club a valutare anche un non così utopistico addio, previa consapevolezza di poter garantire a Mourinho un valido sostituto.

Su tale fronte, non sfugga quanto raccolto da Flavio Maria Tassotti, secondo il quale la Roma potrebbe tornare a considerare Borna Sosa, laterale dello Stoccarda vicino alla Roma già tre anni fa, quando la trattativa Politano-Spinazziola pareva destinata a concretizzarsi prontamente. Rimasto in Bundes anche in queste stagioni, potrebbe ritornare un nome utile, anche alla luce di una possibile volontà di lasciare il club tedesco dopo una stagione non troppo semplice.

Gli agenti sono attualmente in una fase esplorativa, finalizzata al sondare il terreno per carpire eventuali margini di un addio allo Stoccarda. Si tratta delle stesse figure che rappresentano anche Gianluca Scamacca: semplice dettaglio, certo, ma nel calciomercato ogni singolo aspetto può avere un valore e un significato poco banali.