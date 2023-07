Affare definitivamente saltato: sinfonia Roma

Calciomercato Roma, la risposta è senza appello: spiraglio importante per Tiago Pinto che ora può ritagliarsi pari di manovra interessanti.

Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento della Roma, il centrocampo merita una menziona speciale. Rinforzata con l’acquisto di Aouar, la zona nevralgica del campo dovrebbe essere puntellata con un altro innesto mirato.

L’identikit sembra essere chiaro. Sono sostanzialmente due i prototipi dei calciatori sondati dalla Roma da integrare nell’organico di Mourinho: un cursore alla Frattesi, con il gioiello del Sassuolo che però ha deciso di sposare il progetto Inter, o una mezzala forte fisicamente come Sabitzer. Non più calciatori ‘da reparto’, compassati e bravi ad interdire, ma centrocampisti fisici, duttili e polivalenti in grado di proporsi anche in zona offensiva ed offrire soluzioni tattiche interessanti. Non è un caso che all’interessamento per Sabitzer si associa anche quello per Kamada, a cui Mourinho potrebbe ritagliare un’altra veste tattica abbassandone il raggio d’azione.

Calciomercato Roma, sirene turche per Sabitzer: l’austriaco dice no

Già seguito durante la scorsa sessione estiva di calciomercato prima che approdasse al Manchester United con la formula del prestito, Sabitzer intriga e non poco l’area mercato della Roma. Il forte centrocampista austriaco non rientra nei piani del Bayern Monaco con i bavaresi disposti eventualmente ad imbastire l’operazione sulla base di un prestito. Da capire però le eventuali cifre dell’affare, nodo cruciale da attenzione: al momento, però, vere e proprie trattative per il passaggio di Sabitzer alla Roma non sono segnalate.

Dalla Turchia, però, trapela un aggiornamento che di rimando non può non interessare la Roma. Secondo quanto riferito da ‘Fanatik’, infatti, Sabitzer in persona avrebbe rispedito al mittente l’offerta del Fenerbahçe, che nei giorni scorsi ha provato a capire eventuali margini di manovra. L’austriaco ha gentilmente declinato la proposta dei turchi, non intrigato dal progetto tecnico offertogli e dalle prospettive di crescita. Un avversario in meno nella corsa della Roma, dunque, che valuta il da farsi forte anche della volontà del calciatore, a cui la prospettiva di essere allenato da Mourinho intriga e non poco.