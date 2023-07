Calciomercato Roma, Morata ha deciso: ecco quando si chiude

Calciomercato Roma, sentenza Morata e priorità stabilite: l’ex attaccante della Juventus ha deciso.

Non sono pochi i nomi che stanno fin qui distinguendosi per la capacità di infiammare, come accade ogni anno, l’affascinante quanto pericolosa campagna acquisti estiva. Restando solamente in casa Roma, è possibile asserire che, anche tra le fila giallorosse, il recente approdo di Frattesi all’Inter ha posto fine ad uno scenario di mercato che da tanto tempo stava generando elevatissime attenzioni.

Questo soprattutto alla luce della consapevolezza di Tiago Pinto e colleghi di dover provare a regalare un elemento importante al connazionale Mourinho per la zona centrale di campo. Il ritorno di Davide avrebbe sicuramente rappresentato un fattore importante ma scelte professionali e intrecci di mercato hanno impedito l’attualizzazione di uno scenario che non lenisce comunque le grandi attenzioni degli addetti ai lavori capitolini per questa zona di campo. Se Renato Sanches, Sabitzer o McTominay paiono al momento essere destinati a rappresentare gli scenari più caldi, è altrettanto giusto evidenziare come tante novità sono previste prossimamente anche nel reparto offensivo.

Calciomercato Roma, Morata stabilisce le priorità: il Milan può chiudere a breve

La Roma, dallo scorso mese di giugno, sa benissimo di dover rinunciare a Tammy Abraham per gran parte della prossima stagione. Il rinnovo di Belotti, unitamente al grintoso e animoso atteggiamento di un Gallo poco prolifico ma mai poco dedito al sacrificio, sarà sicuramente un elemento dal quale provare a ripartire, unitamente ad una nobile compagnia che garantisca maggiore prolificità offensiva alla rosa di Mourinho.

Disponibilità economiche non illimitate e la necessità di ponderare una decisione che tenga conto anche della su citata situazione Abraham complicano di non poco una situazione che ha fin qui visto la Roma attenzionare con particolare veemenza soprattutto gli scenari Morata e Scamacca. Pur rappresentando profili diversi, ambedue potrebbero arrivare alle giuste condizioni; su entrambi grava però il possibile peso di un intreccio col Milan che potrebbe però prossimamente portare ad una conclusione definitiva.

Stando a quanto riferito da El Partidazo De Cope, autorevole emittente radiofonica spagnola, Morata avrebbe preso una decisione molto importante. Accantonate le non prioritarie avances dall’Arabia, l’ex Juventus si sarebbe detto più che disposto a sposare la causa del Milan, cambiando di fatto casacca pochissimo tempo dopo il rinnovo con l’Atletico Madrid. L’accordo potrebbe già arrivare nei prossimi giorni.