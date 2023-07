Calciomercato Roma, plusvalenza immediata: Pinto aspetta il rilancio

Calciomercato Roma, Pinto pensa alla plusvalenza: interesse doppio in Bundesliga per il giocatore della Roma che potrebbe partire subito

Un colpo tutto plusvalenza. Anche se adesso non ce ne sarebbe davvero bisogno. Ma si sa, davanti ai soldi c’è poco da fare. Arrivato a parametro zero lo scorso gennaio, Ola Solbakken potrebbe lasciare la Roma solamente sei mesi dopo l’arrivo nella Capitale. Sì, interessa in Bundesliga, come sappiamo. E non solo all’Hoffenheim.

Le notizie riportate dal Corriere della Sera infatti, parlano anche di un altro club pronto a presentare un’offerta al club giallorosso. E allora ecco che, davanti a dei soldi ritenuti abbastanza da Pinto, il norvegese potrebbe partire, andare via dalla Capitale dopo poco tempo, senza lasciare un segnale importante della sua presenza. Insomma, tutto potrebbe succedere.

Calciomercato Roma, doppio interesse per Solbakken

Come detto nei giorni scorsi si era affacciato proprio l’Hoffenheim come prima squadra interessata all’ex Bodo. Che, comunque, c’è da dirlo, nel momento in cui è stato chiamato in causa da Mourinho, ha quasi sempre risposto bene alle sollecitazioni. Lui arrivava in Italia da un campionato completamente diverso dalla Serie A quindi un periodo di ambientamento era anche ipotizzabile.

E dopo aver superato quella parte le cose potevano solo migliorare, ma sappiamo gli affari sono affari e nessuno ci può fare nulla. Quindi anche Solbakken potrebbe salutare la Roma nel corso di questa estate e sarebbe tutta plusvalenza per Pinto, visto che per l’esterno d’attacco non è stato speso nemmeno un euro. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma questa ipotesi è da tenere davvero in considerazione.