Colpo di scena Morata: annuncio ufficiale dell’Atletico Madrid

Calciomercato Roma, ribaltone Morata: anche il Milan tagliato fuori dalla corsa all’attaccante. Le parole del presidente che spiazzano tutti

Si è parlato, nel corso di queste ore soprattutto, di un imminente ritorno in Italia di Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madric con una clausola rescissoria di 10milioni di euro, che avrebbe ricevuto un’offerta importante dal Milan. Lo spagnolo è stato anche accostato alla Roma in più di un’occasione, ma il ribaltone improvviso, e anche inaspettato, lo hanno piazzato le parole del massimo dirigente del club madrileno.

A riportarle è stato Cadena COPE, che ha pubblicato alcune dichiarazioni del patron dei Colchoneros, Enrique Cerezo che vanno in totale disaccordo rispetto a quelle che sono state le indiscrezioni degli ultimi giorni di mercato: “Non abbiamo notizie sul futuro di Morata, ma mi lasciano sorpreso. Non credo che andrà in Italia”.

Calciomercato Roma, ribaltone Morata

Insomma, un annuncio quasi ufficiale, e il quasi ovviamente è relativo al fatto che nel mercato non si può mai dire nulla. Di certo però, quando parla un dirigente così importante, qualcosa di vero ci potrebbe anche essere. Come detto Alvaro è stato accostato alla Roma ma era il Milan al momento la squadra più vicina a prendere il giocatore. Un giocatore che ha avuto due esperienze in Italia con la maglia della Juventus e che lì, a Madrid, ha appena firmato un rinnovo contrattuale che però non lo ha tolto dalle voci che continuano a girare.

Di certo c’è che la Roma adesso ha altre idee in mente per il ruolo di prima punta. Con Scamacca sempre nel mirino ma soprattutto con l’idea di prendersi una rivincita sul Siviglia, sfruttando quelle che sono le difficoltà economiche del club andaluso, per mettere le mano su En Nesyri.