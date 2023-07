Doppio intreccio Milan-Roma: pagano la clausola

Calciomercato Roma, addio con la clausola e intreccio immediato con il Milan. Effetto domino in Serie A, ecco cosa sta succedendo.

Le questioni affrontate in casa giallorossa da Tiago Pinto e colleghi fino a questo momento hanno certamente toccato una pluralità di aspetti e situazioni, monopolizzate durante tutto il mese di giugno dalla necessità di concretizzare le giuste cessioni in modo tempestivo ma, parallelamente, dalla non meno evidente consapevolezza di dover cercare di garantire quanto prima i giusti rinforzi a José Mourinho.

Fin qui, ai piani alti di Trigoria si è lavorato in modo più che degno su entrambi gli scenari, dedicando un’attenzione che attualmente ha permesso a Tiago Pinto di chiudere il mese di giugno con l’obiettivo plusvalenze ben centrato, senza però trovarsi indietro in termini di apparecchiamento alle trattative che sapeva essere destinate a fungere da filo rosso allo spezzone di calciomercato successivo al mese di giugno. I nomi fin qui emersi sono numerosi e, sfumato Frattesi, continuano a saturare una lista caratterizzata da un’oscillazione che permette quantomeno di assimilare una consapevolezza divenuta ormai pleonastica.

Calciomercato Roma, nuovo intreccio con il Milan per l’attacco: pagano la clausola

Ci riferiamo, ovviamente, al fatto che il mondo Roma tutto sia ben conscio di dover andare incontro ad un periodo in cui le attenzioni principali saranno rivolte ai ruoli di centrocampo e attacco. Se sul primo fronte i nomi più interessanti, previo il rispetto delle giuste condizioni, continuano ad essere quelli di Renato Sanches, McTominay e Sabitzer, per il reparto offensivo la situazione appare non meno intricata.

I profili più chiacchierati restano sicuramente quelli di Morata e Scamacca, in grado di infiammare con veemenza una parentesi di mercato che aveva coinvolto da tale punto di vista anche giocatori come Dia e Nzola. Su tale fronte, l’intreccio Roma-Milan che interessa proprio i bomber di West Ham e Atletico Madrid, potrebbe arricchirsi ulteriormente. Ci riferiamo a quanto riferito da TuttoMercatoWeb, relativamente alla posizione di Dia rispetto al proprio futuro.

Il Milan, così come la Fiorentina, sarebbe concretamente interessata al bomber di Iervolino, forte del benestare di Pioli e di una volontà di rivoluzionare l’attacco. I rossoneri sono attualmente in pole e paiono ben intenzionati a pagare una clausola di 25 milioni di euro che scadrà il prossimo 20 luglio. In caso di addio all’ex Villarreal, i campani avrebbero individuato proprio in Nzola una valida alternativa, in questa fase però dettasi intenzionata a guardarsi intorno per scenari più ambiziosi.

L’intreccio Roma-Milan, oltre alla su citata situazione Scamacca-Morata, rischia di divenire doppio anche da questo punto di vista. Non solo perché i giallorossi erano apparsi recentemente nella lista delle interessate all’attaccante della Salernitana ma anche per il consequenziale abbandono della pista Morata da parte del Milan qualora l’affondo in casa Iervolino risultasse concretizzato.