Sacrificato di lusso e gol a prezzo di saldo: vendetta Roma

Calciomercato Roma, Pinto vuole approfittare dei problemi economici del club per piazzare la propria vendetta. Ecco chi è uno degli attaccanti che potrebbe arrivare

Le forze sono tutte per l’attaccante adesso. Perché oltre Belotti dentro la Roma al momento non c’è nessuno che possa giocare come punta centrale. Ma Pinto come sappiamo cerca una soluzione low-cost, magari in saldo, cercando quindi di sfruttare quelle che sono le problematiche degli altri club. E un club che a quanto pare ha dei problemi è una che la Roma, purtroppo, conosce molto bene.

Il Siviglia non se la passa benissimo e deve fare dei sacrifici. E tra i sacrificati ci potrebbe essere anche En Nesyri, attaccante marocchino, che la Roma starebbe seguendo con particolare attenzione. Il classe 997, che nella sua carriera in Liga in 197 presenze ha segnato 53 gol, è nei radar giallorossi. Non è l’unico ovviamente, visto che c’è Scamacca nella lista, Morata – anche se il Milan ha decisamente fatto dei passi in avanti – e pure Icardi che, però, ha un offerta monstre dall’Arabia Saudita che difficilmente riuscirà a rifiutare.

Calciomercato Roma, piace En Nesyri

Il marocchino, 192 centimetri d’altezza, è un attaccante che sa segnare – e non è una cosa di poco conto – e che riesce anche con i suoi movimenti ad aprire degli spazi importanti per i propri compagni. Ma questo interessa relativamente poco, onestamente, dalle parti di Trigoria. Serve uno che sappia fare gol, a differenza di quanto successo lo scorso anno con l’inglese – che ne ha fatti pochi – e con Belotti che in Serie A, per la prima volta nella sua carriera, non ha mai esultato.

Le attenzioni quindi sono rivolte all’attaccante del Siviglia spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, senza perdere d’occhio comunque nemmeno l’altra pista, l’ultima che è uscita, che porterebbe a Taremi del Porto anche se qui si tratterebbe solamente di un’operazione che potrebbe andare in porto (minuscolo adesso) solo a titolo definitivo.