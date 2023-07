‘Scherzetto’ turco, ingaggio da 5 milioni annui: la Roma è solo un ricordo

Dalla Turchia trapelano importanti novità su un profilo accostato anche alla Roma nelle scorse settimane: l’offerta fa saltare il banco.

Dopo aver definito le tante cessioni che hanno permesso a Tiago Pinto di incamerare un buon tesoretto, per la Roma sta cominciando una nuova fase della sua sessione estiva di calciomercato. Gli innesti in entrata di Aouar e Ndicka e il ritorno di Llorente sono stati un delizioso antipasto.

Nello scacchiere tattico giallorosso sono diverse le priorità sotto la luce dei riflettori. La volontà del GM della Roma è infatti quella di regalare a José Mourinho un altro centrocampista: sfumata definitivamente l’ipotesi Frattesi, i capitolini hanno ripiegato su altri obiettivi. Da Sabitzer a Renato Sanches, le opzioni di certo non mancano. Un altro tema inevitabilmente presente nei dossier della Roma riguarda la situazione sulla corsie esterne. In attesa di conoscere con più chiarezza il futuro di Spinazzola, per le quali sono suonate anche le sirene arabe nei giorni scorsi, la Roma imboccato il rettilineo finale per Kristensen. Ma non basta.

Calciomercato Roma, il Fenerbahçe fa sul serio per Zaha

Pinto potrebbe infatti cogliere al balzo nuove opportunità sulla fascia, magari portando nella Capitale un’ala offensiva o comunque un jolly funambolico. In questo senso il profilo di Zaha non è completamente sparito dai radar della Roma. Dopo non aver rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace in scadenza il 30 giugno, l’attaccante ivoriano si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale. Le proposte arrivate sul tavolo del suo entourage di certo non mancano.

Oltre alla Roma, infatti, anche la Lazio ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. I biancocelesti si sono aggiunti alla folta lista di pretendenti all’attaccante ivoriano, che fa gola a diversi club arabi e non solo. Negli ultimi giorni, infatti, il Fenerbahçe è ritornato ad alzare il pressing e stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia, sarebbe in contatto diretto con l’entourage del calciatore. L’assalto del ‘Fener’ avrebbe portato i gialloblu a formalizzare una prima offerta da circa 5 milioni di euro a stagione: proposta da non trascurare che potrebbe imprimere la svolta decisiva ad uno degli intrighi di questa sessione estiva di calciomercato. A riferirlo è ‘Fanatik’.