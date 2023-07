Sentenza Juventus, cambia la sanzione: mazzata per Allegri

Squalifica Juventus, in arrivo la sentenza dell’UEFA sul club guidato da Massimiliano Allegri. I bianconeri rischiano un’altra stangata, con la possibilità di estensione della squalifica.

La squadra bianconera tiene il fiato sospeso in attesa della decisione dell’UEFA sulla squalifica dalle competizioni continentali. Fissata la data per la sentenza intorno al club torinese, che rischia di vedere la squalifica estendersi. Nuova mazzata all’orizzonte per Massimiliano Allegri, dopo i 10 punti tolti in classifica nella stagione chiusa nelle scorse settimane. La sanzione apre le porte alla possibile beffa prima dell’avvio della nuova stagione.

La scorsa stagione della Juventus verrà ricordata anche per le vicende extra campo che hanno coinvolto la squadra bianconera. Nell’ambito dell’inchiesta Prisma, su plusvalenze e filone stipendi, il club piemontese si è visto togliere 10 punti in classifica in Serie A. Sanzione che ha coinvolto anche la Roma di José Mourinho, finita appena un punto sopra ai bianconeri in classifica. I giallorossi hanno chiuso al sesto posto la passata stagione, assicurandosi il pass per disputare la prossima Europa League. Mentre la Juventus si è qualificata per la Conference League ed ora attende il verdetto giudiziario della UEFA.

Squalifica Juventus, la prossima settimana la sentenza UEFA: sanzione estesa

La sentenza della federazione calcistica continentale dovrebbe arrivare la prossima settimana, si va verso l‘esclusione dei bianconeri dalle competizioni europee per un anno, oltre ad una sanzione pecuniaria. La deadline sarebbe stata fissata a venerdì prossimo, il 14 luglio.

Ma, come evidenzia l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, se i tempi della giustizia sportiva europea dovessero allungarsi c’è il rischio di una nuova mazzata per i bianconeri. Se la sentenza non arrivasse entro venerdì prossimo non ci sarebbero i tempi tecnici per poter presentare il ricorso e la squalifica per un anno dalle competizioni UEFA potrebbe slittare alla stagione 2024-25. Una tegola per i bianconeri che, in caso di qualificazione alla Champions League nella prossima stagione si troverebbero con le mani legate dalla UEFA, mentre quest’anno giocherebbero la Conference. La prossima settimana sarà decisiva per capire le manovre della federazione calcistica in Europa.