Caos plusvalenze, UFFICIALE: il ribaltone è arrivato

Caos plusvalenze e rivoluzione Fair Play Finanziario. Il ribaltone è ufficiale: ecco le nuove norme che investono il calcio europeo ad un passo dall’apertura del calciomercato estivo

Cambio di rotta in casa UEFA sul tema delle plusvalenze, con gli ammortamenti nel mirino e del Fair Play Finanziario. Il ribaltone è ufficiale e viene servito a pochi giorni dal via della sessione estiva di calciomercato. La data è proprio quella del primo luglio, all’apertura della finestra regolare di mercato saranno effettive anche le nuove norme della federazione calcistica europea. Ecco cosa cambia anche per i club di Serie A: c’è la nota ufficiale dell’UEFA.

La federazione calcistica continentale si è riunita quest’oggi a Nyon. Sono ore concitate in casa UEFA, l’organo che amministra il calcio in Europa ha riscritto le norme che riguardano il Fair Play Finanziario, toccando anche il tema nevralgico delle plusvalenze. Le squadre della Serie A seguono con acceso interesse la nuova rotta tracciata da Aleksander Ceferin, in particolare la Roma ha sottoscritto con la UEFA un settlement agreement proprio dopo non aver rispettato i parametri del FPF. Parametri che verranno cambiati a partire dal primo luglio, la stessa data in cui ci sarà l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

Plusvalenze e ammortamenti, UFFICIALE: la UEFA cambia il Fair Play Finanziario

Nell’ambito delle nuove norme sul Fair Play Finanziario, che ritoccano il tetto del controllo dei costi, la UEFA emette una nota sul tema delle plusvalenze. Il campionato di Serie A quest’anno è stato stravolto dal caso Juventus, sanzionata proprio su un’inchiesta che coinvolgeva il tema plusvalenze.

Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale UEFA: “Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato alcuni importanti emendamenti al Regolamento Licenze per Club UEFA e Sostenibilità Finanziaria che entreranno in vigore il 1° luglio 2023. La nuova normativa definisce il trattamento contabile da seguire in merito all’ammortamento del tesseramento del calciatore e in caso di operazioni di scambio di calciatore.”

Sul tema degli ammortamenti: “L’ammortamento del cartellino del giocatore sarà limitato a cinque anni al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i club e migliorare la sostenibilità finanziaria.”