Calciomercato Roma, porte girevoli: il sostituto è Mondiale

Calciomercato Roma, porte girevoli all’orizzonte per la squadra guidata da José Mourinho. L’effetto domino Mondiale libera l’assalto dei giallorossi

Sono giornate cruciali per il calciomercato della Roma. Tiago Pinto vede il traguardo dei 30 milioni totalizzati in uscita, in attesa di concentrarsi sui nuovi rinforzi. In vista della prossima stagione il dirigente portoghese ha già chiuso due colpi a parametro zero e mancano solo i dettagli per altri due innesti provenienti dall’Inghilterra. Nel frattempo si accende nuovamente una pista in Spagna che avvicina un nuovo portiere alla squadra giallorossa.

Tra due settimane ripartirà la nuova stagione della Roma, la terza a guida José Mourinho in panchina. Il tecnico portoghese attende con ansia le manovre del connazionale Tiago Pinto, che dopo aver definito nelle scorse ore una nuova doppia cessione può iniziare a concentrarsi sul fronte degli innesti. C’è una pista per il ruolo di portiere che può riaccendersi in casa giallorossa: l’effetto domino che apre al colpo in entrata è con l’ intreccio Mondiale. Ecco il sostituto, che si è messo in vetrina con la maglia azzurra, e che apre le porte all’assalto dei giallorossi.

Calciomercato Roma, Rui Silva al posto di Svilar: il Betis ha trovato il sostituto

Si accende la pista Rui Silva per la porta della Roma. Estremo difensore del Betis di Pellegrini, il classe ’99 era stato già accostato ai giallorossi giorni fa. Ora dal Cile arrivano nuovi aggiornamenti che interessano il futuro del portiere lusitano, col sostituto pescato dall’Italia Under 20.

La formazione azzurra, in cui giocavano anche i giallorossi Faticanti e Pisilli, ha sfiorato il Mondiale Under 20. I giovani azzurri sono stati battuti dall’Uruguay nella finalissima. Sugli scudi c’è stato il portiere Sebastiano Desplanches, che ha giocato l’ultima stagione al Trento ma è di proprietà del Vicenza. Il giovanissimo azzurro è finito nel mirino del Betis, secondo quanto rilanciato dal sito Tntsports.cl . Il media sudamericano rilancia il possibile addio proprio di Rui Silva in caso di ingaggio del protagonista Mondiale, Desplanches ha infatti vinto il riconoscimento come miglior portiere nel Mondiale Under 20. La porta giallorossa, con il possibile addio a Mile Svilar, può pescare il rinforzo dalla Liga.