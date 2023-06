Accordo trovato e firma con la Roma: ha vinto Pinto

Accordo trovato, ha vinto Pinto: tutto fatto per il nuovo innesto in giallorosso. Il gm arriva a quello che voleva sin dall’inizio. Si attende solo l’annuncio ufficiale

Accordo trovato. Per la gioia di tutti. Con la formula che era quella che praticamente voleva la Roma a tutti i costi. Pinto piazza un altro colpo, non ci sono più dubbi, andando così a completare il reparto arretrato. Dopo Kristensen, ormai ad un passo dai giallorossi, adesso è il turno di Llorente, che tornerà nella Capitale.

Arrivato lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 18milioni di euro, Llorente era tornato al Leeds perché i giallorossi non avevano nessuna intenzione di spendere la cifra che era stata pattuita. Nel frattempo i Whites sono retrocessi e non possono ovviamente tenere i migliori in rosa. Per questo l’apertura, totale, ad una nuova cessione, con la spinta di Mourinho che dopo qualche settimana di ambientamento ha capito di potersi fidare del giocatore, mandandolo in campo con regolarità fino all’infortunio e chiedendo poi alla società di riprenderlo. Accontentato.

Accordo trovato, Llorente torna alla Roma

Llorente, secondo quelle che sono le indiscrezioni lanciate da Il Tempo proprio in questi minuti, torna in giallorosso con la formula del prestito secco. Un altro anno dentro Trigoria quindi per poi capire il proprio futuro. E magari la prossima estate con il Leeds si potrebbe trovare un accordo per un addio a titolo definitivo. Vedremo quello che succederà di certo questo non è il momento di pensare al domani, il futuro è adesso, con Llorente giallorosso.

Una Roma che praticamente ha deciso di saccheggiare il club inglese visto che anche il danese Kristensen è un’operazione fatta. Due difensori, con caratteristiche diverse, che dalla Premier League approderanno in Serie A. Senza dimenticare infine quello che potrebbe anche essere un terzo colpo dal massimo campionato inglese, parliamo di Ben Davies del Tottenham che potrebbe essere un altro innesto per Mourinho inserito nell’affare che potrebbe portare Ibanez agli Spurs.