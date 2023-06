Accordo e visite mediche: firma subito con la Roma

Pinto può abbracciare un nuovo innesto in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di calciomercato che approda in settimana

Tassello dopo tassello, Tiago Pinto sta continuando a decorare il mosaico giallorosso in vista della prossima stagione. La campagna acquisti della scorsa stagione è stata molto importante con tanti nomi di livello che sono approdati nella Capitale a parametro zero. Il più importante è senza dubbio quello di Paulo Dybala, che ha impresso la sua firma alla stagione giallorossa a suon di giocate, gol e tanta classe.

Oltre a lui, poi, sono arrivati Belotti, Matic e Wijnaldum in prestito, che però non ha brillato. In questi ultimi giorni di giugno, invece, sono approdati a Trigoria Houssem Aouar ed Evan Ndicka sempre a zero. I due, infatti, non hanno rinnovato i rispettivi contratti con Lione ed Eintrach Francoforte e hann0o abbracciato il progetto di José Mourinho. Il primo servirà per dare qualità al centrocampo, mentre il secondo per blindare la difesa.

Nel mirino ci sono anche altri giocatori che piacciono molto alla Roma e a Pinto, che sta cercando di portarli nella Capitale il prima possibile, Da rinforzare ci sono diversi reparti e l’attacco è di sicuro il più delicato. Con l’infortunio di Tammy Abraham, i piani sono cambiati e c’è da trovare un sostituto per garantire gol in attacco.

Calciomercato Roma, arriva giovedì: Pinto fissa la data

Nell’agenda dell’allenatore portoghese e del suo braccio destro c’è anche da migliorare la fascia destra. Rick Karsdorp e Zeki Celik non hanno dato grandi sicurezze in questa stagione e i due vogliono andare a colmare le alcune anche sull’ala, con un rinforzo pronto a sbarcare a Fiumicino.

Si tratta di Rasmus Kristensen, terzino destro danese del Leeds. Secondo quanto riporta Leggo l’esterno sbarcherà nella Capitale giovedì e arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Visto che il Leeds è retrocesso, l’affare non dovrebbe essere troppo difficile, sia per le pretese del club che si devono abbassare, sia per la voglia del giocatore di competere ad alto livello. L’affare arriva dopo la decisione di riprendere Diego Llorente, che nella scorsa annata ha dimostrato di essere un grande rinforzo.