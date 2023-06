Calciomercato Roma, incastro trovato: arriva con lo scambio

Calciomercato Roma, tripletta per Pinto in Premier League: spunta un altro difensore per i giallorossi dopo Llorente e Kristensen ormai in arrivo

Dalla Premier un altro colpo. Dopo quelli di Llorente e di Kristensen, che ormai sembrano cosa fatta. Tiago Pinto non si ferma, e secondo le informazioni riportate da Leggo questa mattina ha in mente un’altra operazione da chiudere nel campionato inglese, magari anche da inserire in quello che potrebbe essere un addio ai colori giallorossi.

Un altro difensore, che potrebbe andare a coprire il buco che lascerebbe Spinazzola in caso di addio. Sì, l’esterno sinistro è uno di quelli che la dirigenza della Roma potrebbe sacrificare questa estate, non solo per una questione economica, ma anche perché Leo non ha convinto quasi nessuno nella stagione appena andata in archivio. Un addio, insomma, è nell’aria, e potrebbe prendere decollare assai presto, soprattutto se venissero confermate le voci di un particolare interesse arabo. Vedremo.

Calciomercato Roma, c’è anche Ben Davies

In ogni caso Spinazzola dovrà essere sostituito qualora andasse via, e nella mente di Pinto sarebbe entrato il nome di Ben Davies, esterno gallese, trent’anni, del Tottenham. Che, a quanto pare, potrebbe come detto essere inserito nell’affare Ibanez, che interessa alla Premier League anche se di offerte ufficiali per il momento non ne sono arrivate.

Quindi, ricapitolando, Tiago Pinto guarda con estremo interesse al campionato inglese per rinforzare la propria difesa. Sì, perché poi per quelli che sono gli obiettivi in mezzo al campo e in attacco le idee sono diverse. Ma dietro, anche perché Mourinho conosce bene quel campionato e sa quello che serve, soprattutto sotto la questione fisica, per rimanere a galla, si monitorano diverse opzioni in quella che è la lega più ricca del Mondo che se cerca insistentemente di chiudere diverse operazioni in entrata, deve altrettanto pensare a cedere qualcuno. Ben Davies potrebbe essere uno di questo.