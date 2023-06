Calciomercato Roma, colpo portoghese: colloquio decisivo

Calciomercato Roma, colpo portoghese sulla lista dei desideri di Tiago Pinto. Ecco l’effetto domino che può regalare un nuovo connazionale a José Mourinho.

Sono giornate cruciali quelle che separano Tiago Pinto dall’apertura della sessione estiva di calciomercato. Il manager lusitano, dopo aver regalato al connazionale due colpi a parametro zero, ha concentrato le sue forze sui colpi in uscita e non solo. Non mancano sorprese neanche quest’estate targate Pinto, l’ultima delle quali vede i giallorossi ad un passo dal terzino del Leeds, Rasmus Kristensen. Mentre il gm cerca diverse chiusure sul fronte delle cessioni, c’è una nuova pista portoghese da seguire in vista della sessione estiva.

Si evolve con rapidità il calciomercato della Roma, non senza sorprese targate Tiago Pinto. Dopo aver messo le mani sui colpi Ndicka e Aouar a costo zero il manager giallorosso sta chiudendo un altro doppio colpo, stavolta in Premier League. Dal Leeds, club retrocesso, sono in arrivo Diego Llorente e Rasmus Kristensen. Due nuovi rinforzi per il pacchetto arretrato della Roma, che può conoscere novità anche nel ruolo dell’estremo portiere. Nelle scorse settimane i giallorossi erano stati segnalati sulle tracce di Guglielmo Vicario, al pari dell’Inter di Simone Inzaghi, ma l’ormai ex portiere dell’Empoli diventerà un nuovo calciatore del Tottenham. Occhio però alle ultimissime notizie in arrivo dalla Spagna intorno al club guidato da José Mourinho.

Calciomercato Roma, idea Rui Silva dal Betis: può prendere il posto di Svilar

In porta al momento la Roma ha Rui Patricio titolare e Mile Svilar come prima riserva del portoghese. Il giovane arrivò la scorsa estate a costo zero dal Benfica, ma il suo futuro appare enigmatico in vista della prossima stagione. Il classe ’99 potrebbe essere ceduto e dalla Spagna indicano un altro colpo portoghese per raccogliere l’eredità dell’ex Benfica.

Secondo quanto riportato dal sito Estadiodeportivo.com, la Roma avrebbe messo nel mirino il lusitano Rui Silva. Il portiere classe ’94 potrebbe lasciare il Betis nelle prossime settimane e la squadra giallorossa potrebbe fiondarsi su di lui. In questo caso la coppia di estremi difensori della Roma parlerebbe totalmente portoghese. Attenzione dunque alle manovre in casa spagnola, secondo il media iberico sarà decisivo il colloquio tra lo stesso Silva ed il tecnico Manuel Pellegrini.