Addio ‘immediato’ Dybala e futuro in Premier: ” È un errore”

Calciomercato Roma, addio Dybala e sirene dalla Premier: arriva l’annuncio che fa chiarezza sul futuro del 21 di Mourinho.

Come più volte evidenziato, l’attenzione degli addetti ai lavori giallorossi andrà in questa fase rivolta soprattutto al lavoro in entrata, finalizzato al miglioramento dell’ossatura dello scacchiere da consegnare a Mourinho per quella che si appresta ad essere la sua terza stagione nella Capitale. Superata degnamente la parentesi dedicata al forte e grande interessamento per le uscite legate al FFP, Pinto può da circa una settimana a questa parte affrontare con maggiore calma e attenzione i discorsi per i rinforzi, non così slegati però anche dalle permanenze da assicurare al tecnico.

La crescita della squadra, come noto, passerà infatti anche dal mantenimento di chi abbia rappresentato la colonna portante della squadra giallorossa. In questa direzione, i rinnovi di Smalling ed El Shaarawy hanno certamente dato un segnale, divenendo emblema della volontà della società di continuare a puntare su chi sia stato considerato non poco importante da Mourinho fino a questo momento. Nella stessa ottica si leggano anche le decisioni ponderate nel mese di giugno, contraddistinto da un netto e massiccio lavoro sulle uscite che, a differenza del passato, ha comunque visto Pinto evitare di imbattersi in dolorose cessioni.

Calciomercato Roma, sirene dalla Premier per Dybala: “Non bisogna fare questo errore”

Importante discriminante sarà sicuramente anche la scelta finale sul futuro di Dybala, sul quale grava attualmente l’ingerenza del Chelsea e, più in generale, l’attenzione da parte di una Premier che sta iniziando a valutare quantomeno con attenzione la posizione contrattuale dell’ex Juventus.

Sul 21 di Mourinho grava infatti una clausola più che abbordabile per l’estero, rappresentante ad oggi un motivo di non poca preoccupazione per i tifosi della Roma, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti relativi alle avances di Pochettino. In queste ore, è arrivato il punto della situazione di Mirko Calemme, così espressosi ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it sulla situazione Dybala.

“Sono giornate di stallo per Dybala ma la settimana prossima possono arrivare novità; fino al 31 luglio è un errore dare per scontato che resti. Potrebbe ricevere qualche chiamata importante e il Chelsea impiegherebbe cinque minuti per prenderlo. Forse Dybala non voleva andarci e il Chelsea non era convintissimo ma la Premier continua ad attenzionare Dybala, non solo il Chelsea“.