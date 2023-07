Calciomercato, attaccante gratis a Roma: piazzamento europeo decisivo

Calciomercato Roma, decisione arrivata e futuro nella Capitale: conclusione vicina per uno degli scenari maggiormente discussi di questi mesi.

Chiosato il primo terzo di un calciomercato che ha visto la Roma fin qui operare e lavorare soprattutto sulle uscite, il lavoro di Tiago Pinto e colleghi riguarderà soprattutto la ricerca di quegli elementi maggiormente funzionali che permettano di acuire le risorse dello scacchiere giallorosso e, al contempo, restare nei limiti dei paletti che da tempo hanno ingerenza nei piani decisionali dei Friedkin. La rosa di nomi fin qui emersa lascia infatti intendere come ai piani alti di Trigoria vi sia un’attenzione principale nei confronti di chi possa approdare da svincolato o a condizioni ben vantaggiose.

Il nome di Morata, giusto per fare un esempio, stimola per la qualità ma anche per una situazione contrattuale che ne garantirebbe un arrivo senza esborsi troppo esosi. Stesso discorso che Pinto credeva di poter replicare anche con Scamacca, per il cui ingaggio il West Ham non ha però manifestato aperture troppo nette rispetto alle intenzioni del GM portoghese. Esempi del recente passato come Matic, Dybala e (almeno sulla carta) Wijnaldum, acuiscono la consapevolezza che sia possibile migliorarsi anche senza troppe spese, purché lo si faccia con programmazione e intelligenza.

Calciomercato Roma, futuro nella Capitale per Zaha: Champions decisiva

Non mancano in questa fase di mercato i nomi interessanti per squadre che, come la Roma, vogliano cercare di puntare sulle giuste occasioni, come già accaduto di recente anche con Ndicka o Aouar. Gli investimenti principali si è ormai capito dover interessare attacco e centrocampo, per i quali non sono mancati accostamenti e suggestioni fino a questo momento.

Profili come Sabitzer o Renato Sanches sono adesso in una lista che ha visto in questi giorni il nome di Frattesi ufficialmente e definitivamente depennato. Lo stesso potrebbe accadere anche ad un altro giocatore accostato pure alla Roma nel corso di queste settimane. Ci riferiamo a Wilfred Zaha, la cui scadenza contrattuale con il Crystal Palace suggestionava da non poco tempo la Serie A e non solo.

Al termine di un periodo che aveva visto ingerenze anche dall’Arabia Saudita, l’eclettico attaccante sarebbe ormai prossimo all’approdo nella Capitale, ma non sulla sponda giallorossa. Lo riferisce un’esclusiva di Football Transfers, secondo la quale Zaha sarebbe ormai destinato al giocare per Maurizio Sarri, intrigato da quella possibilità di giocare la Champions che, diverse delle squadre avvicinatesi lui, non potevano offrirgli.