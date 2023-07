Calciomercato Roma, derby con lo sconto in attacco: c’è anche la Juve

Calciomercato Roma, corsa a tre per il rinforzo in attacco: resta anche la Juventus per la sfida deprezzata.

I nomi fin qui accostati a Mourinho sono stati non pochi. Questo soprattutto alla luce delle diverse defezioni palesate dalla squadra nel corso dell’ultimo campionato e, dunque, di un’esigenza palese nel consegnare al tecnico giallorosso elementi validi e qualitativi che permettano di assecondare in modo sostenibile quell’anelito al di più fortemente richiamato dallo stesso mister dopo la finale di Europa League poco più di un mese fa.

Ingaggi funzionali e tempestivi come Ndicka e Aouar non potranno certamente bastare, al netto di un valore e di un’importanza non trascurabili e che, insidia della Coppa d’Africa a parte, fanno degli ex Eintracht e Lione due profili più che adatti e interessanti per la Roma. Quest’ultima, dopo la delusione europea e un campionato concluso al sesto posto dopo la penalizzazione della Juventus, sa però bene di dover ambire a ingaggi importanti per arrivare a raggiungere traguardi che siano degni delle ambizioni e del nome dello Special One.

Calciomercato Roma, sfida Juve-Lazio per Berardi: il prezzo può abbassarsi

In tale ottica, senza dimenticare di quel mantra di sostenibilità che da tre anni a questa parte funge da filo rosso al modus operandi societario, si leggano gli ultimi aggiornamenti di un calciomercato fin qui contraddistinto da numerose e ghiotte occasioni provenienti dall’Italia e dall’estero. Non pochi, infatti, i giocatori che potrebbero arrivare senza esborsi o addirittura gratis, come fatto fin qui anche da tante altre squadre sia in Italia che negli altri campionati.

Il tutto starà nella capacità di fiutare in modo corretto e tempestivo gli scenari ritenuti congrui al progetto e alle possibilità economiche, consapevolmente al fatto che un investimento importante andrà comunque condotto. Da capire se questo possa interessare Domenico Berardi, reduce dall’ennesima annata positiva al Sassuolo e attualmente seguito con attenzione soprattutto da Lazio e Juventus.

In queste ultime ore anche la Roma avrebbe palesato nuovamente interesse per l’esterno mancino, che non poco aiuto potrebbe assicurare in termini prolifici e di assist. Il Sassuolo, da sempre annoverabile tra le botteghe più care di Italia, chiedeva inizialmente 30 milioni di euro ma, come riferito da Calciomercato.it nelle scorse ore, il prezzo potrebbe abbassarsi anche intorno ai 20. Una cifra che resta comunque importante e coerente con lo status di un giocatore certamente non nuovo a nobilissimi accostamenti.