Calciomercato Roma, incontro capitolino fissato: jolly a zero

Calciomercato Roma, incontro capitolino già fissato per il rinforzo in difesa: arriva a zero.

Importanti aggiornamenti di mercato paiono destinati a interessare le prossime settimane, alla luce dell’entrata nel vivo di una campagna acquisti che sta iniziando a smuoversi con una certa veemenza anche nel nostro campionato. La telenovela Frattesi ha vissuto finalmente una fine non lieta per i giallorossi ma che permetterà ugualmente a Tiago Pinto e colleghi di ricevere un non esiguo incasso per l’approdo dell’ex Sassuolo alla corte di Inzaghi.

Ciò lascia intendere come le prossime attenzioni degli addetti ai lavori continueranno ad essere rivolte a quella zona centrale di campo presso la quale Mourinho intendere abbracciare almeno un altro elemento dopo Aouar. Kamada, Sabitzer o Renato Sanches sono alcuni dei nomi più caldi di questa fase ma, come emerso fin qui, non è possibile parlare di veri e propri affondi. Se a ciò si aggiunge la consapevolezza verso la necessità dello Special One di veder corroborato il proprio attacco, si comprende bene come i movimenti principali interesseranno proprio centrocampo e attacco.

Calciomercato Roma, incontro capitolino fissato per D’Ambrosio

Ciò non deve comunque portare a trascurare le possibili novità che toccheranno gli altri reparti e, in particolar modo, una difesa che ha fin qui registrato l’approdo dello svincolato Ndicka, approdato nella Capitale al termine di lunghi corteggiamenti da parte di tante squadre d’élite del nostro continente.

L’ex Eintracht corroborerà di non poco la regione arretrata, circa la quale in queste settimane si sono registrate anche voci legate agli esterni. La posizione di Karsdorp, ad esempio, pare destinarlo all’uscita, liberando uno slot su una fascia destra che dal prossimo anno potrebbe essere rappresentata dalla coppia Kristensen e Celik, previa intesa definitiva con il Leeds. In attesa di comprendere quale possa essere la decisione della Roma per Spinazzola, entrato nel suo ultimo anno di contratto e reduce da un percorso non proprio rassicurante sul fronte fisico, arrivano in questi minuti significativi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio.

Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato di Sky Sport, infatti, uno dei possibili jolly accostati di recente anche alla Roma potrebbe alla fine approdare sull’altra sponda del Tevere. Ci riferiamo a Danilo D’Ambrosio, da qualche giorno svincolatosi dall’Inter e finito nel mirino di chi continui a crederne nella duttilità e intelligenza palesata per tanti anni in quel di Milano. La prossima settimana parrebbe fissato un incontro proprio con la Lazio. Seguiranno aggiornamenti.