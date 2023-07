Calciomercato Roma, annuncio e consiglio ‘ufficiale’ su uno dei giocatori più interessanti della Serie A.

Come sovente evidenziato, sono numerosi in nomi in grado di infiammare anche la corrente campagna acquisti, dominata all’estero in queste ore da scenari suggestivi quanto importanti come quello legato al futuro di Mbappé ma certamente non poco dinamici anche nel nostro campionato. Plurimi, infatti, i movimenti che parrebbero essersi ormai sbloccati anche in Italia, a partire da un Frattesi che, poche ore fa, ha finalmente posto fine anche in modo ufficiale ad una telenovela che aveva visto per troppo tempo anche la stessa Roma protagonista.

Vecchi ricordi giallorossi e la suggestione di riportare chi si sarebbe professato tifoso giallorosso in passato avevano certamente acuito le speranze di una piazza, altrettanto consapevole della necessità, non ancora svanita, di dover consegnare a Mourinho importanti elementi nella zona centrale di campo. Non casualmente, le attuali valutazioni di Pinto e colleghi stanno interessando proprio questo reparto, unitamente ad una regione offensiva apparsa a dir poco in difficoltà nel corso dell’ultima stagione.

Calciomercato Roma, annuncio e ‘avviso’ in diretta a Baldanzi

I profili più caldi per aiutare Belotti nella fase di assenza di Abraham restano Morata e Scamacca, così come per il centrocampo, sfumato l’ex Sassuolo, continuano a suggestionare soprattutto profili esteri.

Ciò non deve però far dimenticare l’attenzione che in questi anni la Roma ha rivolto anche ad elementi conoscitori del nostro campionato, cercando di preservare una colonna italiana che, ad oggi, vanta profili come Pellegrini, Cristante o Mancini, giusto per fare qualche esempio. In tale ottica, si ricordi anche dei recenti interessamenti capitolini per uno dei giocatori più interessanti della Serie A, reduce da un campionato importante ad Empoli.

Ci riferiamo a Tommaso Baldanzi, finito anche nel mirino del Napoli e considerato un profilo ideale per corroborare la regione della trequarti, garantendo rifiato a Paulo Dybala. Sul suo futuro si è però espresso in queste ore l’allenatore Paolo Zanetti, dietro il cui consiglio potrebbe celarsi, forse, anche un indizio di mercato. Questo il contenuto del suo intervento a Sky Sport.

“Baldanzi si è imposto in modo impressionante al primo anno di Serie A ed è dunque normale sia nata una certa attenzione intorno a lui. Credo però non sia maturato del tutto e che un’altra stagione ad Empoli non possa che fargli del bene“.