Calciomercato Roma, nuovo bomber da 12 milioni: ha detto no al Feyenoord

Calciomercato Roma, nome nuovo per l’attacco sondato da Tiago Pinto: operazione da 12 milioni per il talento che ha rifiutato gli olandesi

Superato il momento “peggiore” dal punto di vista economico dopo aver quasi raggiunto il traguardo fissato con la Uefa potrebbe finalmente sbloccarsi definitivamente il mercato in entrata della Roma. Non era facile il compito di Tiago Pinto, il gm giallorosso doveva registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze, senza però uscirne con una formazione indebolita.

Missione compiuta egregiamente, attraverso le cessioni degli esuberi e dei giovani lanciati dall’allenatore José Mourinho. Con Kluivert direzione Bournemouth e Volpato Missori al Sassuolo e la cessione definitiva di Carles Perez in Spagna la Roma si libera anche di ingaggi abbastanza pesanti, per giocatori che probabilmente non sarebbero stati d’aiuto alla squadra.

L’unica “colpa” che parte della tifoseria da a Pinto è quella di non esser riuscito a riportare Frattesi nella capitale, ma comunque resta di positivo che la società incasserà circa 10 milioni di euro da questa operazione, visto il corrispettivo del 30% che i neroverdi devono riconoscere ai giallorossi.

Il ruolo chiave che secondo molti potrebbe determinare le sorti della stagione potrebbe essere l’attaccante, posizione per la quale si stanno sondando diversi nomi, uno in particolare prende piede nelle ultime ore, con il calciatore che avrebbe già rifiutato gli ormai rivali del Feyenoord.

Calciomercato Roma, 12 milioni per l’attaccante: il bomber ha già detto no al Feyenoord

Sono molti i nomi che Tiago Pinto ha segnato nella sua agenda per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Su tutti la pista più calda inizialmente sembrava essere quella che portava all’ex giallorosso Scamacca, che in Premier League non ha brillato, complice anche gli infortuni.

Anche Morata sembrava poter essere una pista concreta, ma il Milan ormai sembra essere in netto vantaggio per riportare lo spagnolo in Italia dopo l’esperienza alla Juventus. Ecco dunque che nelle ultime ore pare esserci stato un sondaggio per Emanuel Emegha, classe 2003 che ha brillato nell’ultima stagione con lo Sturm Graz

Emegha nello scorso campionato ha messo a referto 10 gol e 5 assist in 36 presenze, un bottino niente male se considerata la giovane età del calciatore. Su di lui però non c’è solo la Roma, risulta infatti un interesse concreto da parte del Salisburgo e del Feyenoord, destinazione perl da lui già rifiutata visti i suoi trascorsi nelle giovanili dello Sparta Rotterdam, rivali appunto della formazione olandese.

La richiesta del club austriaco è di 12 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, che dovrà essere poi definita in fase di trattativa. La cifra non è assolutamente proibitiva, e l’operazione sarebbe dunque fattibile in termini economici, soprattutto visti i 10 milioni derivanti dalla cessione di Frattesi da parte del Sassuolo all’Inter.