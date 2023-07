Calciomercato Roma, offerta del Milan: Morata ha già deciso cosa fare del suo futuro. Ha detto anche di no a Mourinho

Addio Morata. Sì, ormai di dubbi non ce ne stanno più. O almeno così pare. Ma a differenza di quanto detto ieri dal presidente dell’Atletico Madrid, che parlava di un difficile approdo dello spagnolo in Italia, le cose, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sono diverse. Tanto diverse.

L’attaccante spagnolo ha detto di sì al Milan e avrebbe rifiutato la Roma. Sì, perché si legge che Mourinho avrebbe alzato il telefono per chiamare il giocatore, forte anche del fatto che in rosa ci sia Dybala, ma che Morata avrebbe gentilmente declinato l’offerta. Lo spagnolo vuole giocare la Champions League e i rossoneri gli danno questa possibilità e, inoltre, sa bene che Stefano Pioli lo accoglierebbe a braccia aperte. Quindi scelta fatta, a quanto pare.

Entrando nei dettagli dell’operazione il Milan spera di chiudere sulla base di 12milioni di euro all’Atletico – con uno sconto netto sulla clausola rescissoria che dovrebbe essere di 20milioni – e avrebbe offerto al giocatore un contratto quadriennale da 5milioni di euro all’anno. E a queste condizioni Morata potrebbe accettare l’offerta.

In ogni caso il rifiuto alla Roma fa notizia, soprattutto perché Dybala sperava di giocare ancora con il suo amico e anche padre di Bella, l’ultima nata in casa Morata-Campello, legata a doppio filo alla vita dell’argentino che è il padrino. Niente da fare: gli affari e la vita professionale sono una cosa, quella sentimentale un’altra, un concetto che sembra essere ben chiaro nella testa dell’attaccante spagnolo. Con i giallorossi adesso che spingeranno probabilmente su Scamacca, che in un certo senso verrà “abbandonato” dal Milan una volta chiuso l’affare con i Colchoneros.