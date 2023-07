Calciomercato Roma, pagano l’intera clausola: Pinto incassa così

Calciomercato Roma, il calciatore verso l’addio definitivo: un club pronto a pagare l’intera clausola e Pinto è pronto a incassare

Il calciomercato della Roma entra nel vivo dopo il buon lavoro di Tiago Pinto con le cessioni. Non era semplice adempiere agli obblighi imposti dall Uefa, soprattutto con il poco appeal che avevano i vari esuberi presenti nella rosa giallorossa. I vari Kluivert e Carles Perez erano anni che trovavano sistemazioni solo in prestito, per poi tornare nella capitale dopo appena un anno.

Il lavoro di Mourinho con i giovani ha già portato i suoi frutti, prima con la cessione di Afena Gyan e poi con quelle di Volpato e Missori al Sassuolo, che hanno portato nelle casse giallorosse circa 1o milioni di euro più bonus. Tutto questo potrebbe consentire di sbloccare il mercato in entrata, con il centravanti che resta l’obbiettivo primario della società e dell’allenatore per riuscire a tornare in Champions League.

Nonostante questo Pinto potrebbe passare ancora all’incasso, con un club pronto a pagare l’intera clausola per assicurarsi le prestazioni del calciatore, che potrebbe lasciare l’Europa per approdare in Arabia.

Calciomercato Roma, Pinto ancora all’incasso: il club paga l’intera clausola

Entra nel vivo il calciomercato giallorosso, con Pinto protagonista assoluto grazie all’ottimo lavoro svolto sia in entrata che in uscita. Gli arrivi di Aouar e N’Dicka portano qualità, ma soprattutto vanno a ringiovanire l’età media della rosa, essendo rispettivamente classe 1998 e 1999.

Le cessioni hanno giocato un ruolo determinante, fruttando alle casse societarie oltre 30 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 10 più bonus dell’operazione Frattesi-Inter. La Roma però potrebbe passare ancora all’incasso, grazie all’eventuale cessione di Nicolò Zaniolo, momentaneamente in Turchia, finito in ottica campionato arabo.

Sull’ex numero 22 c’è l’interesse dell’Al-Hilal, che secondo quanto riporta il portale Tiscali.Sport sarebbe pronto a pagare l’intera clausola pur di assicurarsi il suo cartellino. Pinto osserva interessato lo sviluppo della trattativa, la Roma vanta infatti una percentuale sulla cessione che ammonta a due milioni in caso di rivendita ad una cifra di 20 milioni, e in più una percentuale del 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita dei turchi e i 16,5 milioni ora stabiliti.