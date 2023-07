Calciomercato Roma, rebus Dybala per il futuro: “Ha firmato un contratto”

Calciomercato Roma, futuro Dybala e annuncio in diretta. “Ha firmato un contratto”, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Superata la prima fase di un mercato che ha visto Tiago Pinto e colleghi concentrarsi con particolare attenzione e veemenza sulle uscite, il club giallorosso sta adesso in questa fase iniziando a valutare anche le prossime mosse per provare a chiudere nuovi rinforzi che permettano a Mourinho di vedere il proprio scacchiere corroborato in modo intelligente e funzionale per la prossima stagione.

La richiesta arrivata in quel di Budapest dopo il rammarico per la finale persa era stata evidente quanto netta, basata su un anelito ad un di più che permettesse di migliorare la squadra e apportare anche delle modifiche endogene alla società finalizzate a preservare le risorse mentali del mister e introdurre figure che lo deresponsabilizzassero dalla grande esposizione mediatica che hanno contraddistinto questi suoi primi due anni capitolini.

In attesa di comprendere quelle che potranno essere le scelte dei Friedkin per aspetti maggiormente legati all’organigramma, il lavoro di Tiago Pinto e colleghi continua ad osservare con attenzione i tanti scenari finalizzati al su citato anelito al miglioramento. Quest’ultimo passerà però con ogni probabilità, oltre che dagli attesi acquisti, anche per la conferma di chi, a partire da Paulo Dybala, abbia costituito quel corpo di imprescindibili nel corso dell’ultima stagione.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta su Dybala: “Ha firmato un contratto”

Non è un caso, dunque, che il nome di Paulo sia uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni e timori nella Capitale, alla luce della grande importanza ricoperta dopo il quasi inatteso ingaggio della scorsa stagione, contraddistinta da un impatto immediato e che ha permesso, al netto dei limiti fisici, di vedere all’ombra del Colosseo uno dei maggiori talenti della Serie A.

Lo status del 21, unitamente ad una clausola di poco superiore ai 10 milioni di euro per l’estero, giustificano i motivi di una preoccupazione in casa Roma per un possibile addio, corroborata in questi giorni anche dalle avances del Chelsea e di un Pochettino che avrebbero individuato nell’ex Juventus un nome più che intrigante per migliorare lo scacchiere Blues. Sulla situazione contrattuale e sulla posizione di Dybala a Roma, circa la quale non sono esclusi novità e aggiornamenti, si è esposto in queste ore Fernando Orsi, intervenuto come segue ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it.

“Le società ti fanno firmare contratti per quattro o più anni, proprio perché vogliono le tue prestazioni tutti gli anni; poi dopo è giusto che ci sia un adeguamento quando mancano un paio d’anni alla scadenza. Va però detto che Dybala è stato pagato tanto e non ha giocato tutte le partite. Quando gioca fa sempre la differenza ed è vero uno stipendio da 4.5 milioni di euro non rispetta il suo valore e che il giocatore sia tenuto a chiedere di più”.

“La Roma però lo ha preso per fare 38 gare di campionato più quelle di Europa League, cosa che invece non è successa. Quindi non è colpa del giocatore, ma non è neanche colpa della Roma. Quando è arrivato alla Roma ha firmato un contratto, consapevole delle condizioni della firma e che gli stavano bene quei soldi. A distanza di 365 giorni non capisco perché non debba ancora andar bene”.