Calciomercato Roma, ribaltone e doppio affare Pinto: c’è la data

Calciomercato Roma, ribaltone e scadenza fissata per il doppio rinforzo: ecco quando si chiude.

I nomi fin qui accostati alla Roma non sono stati pochi e, stando al corpo dei numerosi profili finiti nel mirino di Tiago Pinto e colleghi, è stato possibile comprendere quali siano le intenzioni e le possibilità del club. Sulla falsariga di quanto accaduto già gli scorsi anni, i giallorossi cercheranno infatti di consegnare elementi funzionali e pronti a José Mourinho, necessitante di un upgrade importante per continuare a lottare per importanti obiettivi ma altrettanto consapevole dell’impossibilità di poter vedere la propria società imbattersi in esborsi troppo esosi.

Quanto accaduto nelle scorse campagne acquisti ha permesso di vedere come non manchino a Pinto e colleghi le capacità di saper superare gli ostacoli economici e fiondarsi su giocatori importanti e altisonanti, prelevabili a condizioni coerenti con le potenzialità e le possibilità di un club che continua a vedere forti ingerenze del FFP sui propri margini di intervento e manovra.

Nomi come Dybala e Matic ben riflettono tale situazione e la speranza attuale della Roma è quella di poter assistere ad impatti altrettanto nobili da parte di chi, come Ndicka o Aouar, giocherà nella Capitale dopo approdi gratuiti o abbordabili.

Calciomercato Roma, doppio affare con il Leeds: cambiano le condizioni per Llorente e Kristensen

Su tale fronte, non sfuggano le ultimissime notizie di mercato legate alla doppia trattativa iniziata circa due settimane fa in casa Roma e finalizzata al corroborare le retrovie di una squadra che, dopo Ndicka, pare intenzionata ad abbracciare almeno un’altra coppia di giocatori per la difesa.

Il riferimento è ovviamente allo scenario Kristensen-Llorente, legato alle buone diplomazie nate con il Leeds in questi mesi e che Pinto ha cercato di sfruttare anche in nome della retrocessione degli inglesi, che ha portato molti giocatori a cercare soluzioni nuove per proseguire la propria carriera lontano dalla cadetteria anglosassone. Il buon impatto per la seconda parte di stagione di Llorente ha portato la Roma a cercare gli spiragli che permettessero un suo ritorno, per il quale non dovrebbe mancare molto.

Nei dialoghi avviati con la società inglese, come noto, si è però parlato anche del terzino destro, Kristensen, nei piani di Mourinho destinato a costituire una coppia a destra con Celik in attesa di soluzioni in uscita per Karsdorp. Su tale fronte. Gianluca Di Marzio riferisce come l’accordo per l’arrivo di Llorente sia ormai prossimo, seppur a condizioni diverse.

Non ci saranno, infatti, opzioni od obblighi di riscatto ma si andrà verso il ripristino del prestito che aveva visto lo spagnolo arrivare nella Capitale per la prima volta lo scorso gennaio. La stessa soluzione del prestito dovrebbe interessare anche il laterale danese, per il quale si lavorerà la prossima settimana ai fini della concretizzazione di una doppia chiusura in entrata.