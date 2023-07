De Paul offerto alla Roma, Pinto ha già deciso cosa fare con il centrocampista argentino. Ecco la risposta del gm giallorosso

Il nome piace, eccome se piace. Ed è stato anche offerto alla Roma secondo le informazioni che questa mattina sono riportate da Il Tempo. Un nome importante, un nome di quelli che fanno la differenza. Parliamo di Rodrigo De Paul, argentino dell’Atletico Madrid ex Udinese che a quanto pare è sul mercato.

Un nome che è stato accostato già diverse volte alla Roma, ma questa volta si parla di offerta proprio alla società dei Friedkin. Ma ci sono dei però, ovviamente, visto il taglio dell’operazione. Intanto si parla di un affare che si dovrebbe chiudere a titolo definito, e sappiamo bene che dentro la Roma le potenzialità economiche sono quelle che sono. Ma più che altro, a bloccare l’affare al momento, è un’altra questione, secondo economica ovviamente.

De Paul offerto alla Roma, operazione in salita

Il problema sarebbe l’ingaggio del giocatore, altissimo per le casse giallorosse. La Roma lo reputa esagerato per quelle che sono le proprie possibilità e quindi senza fare voli pindarici al momento la situazione rimane difficile, anche se non è da escludere un interessamento o un avvicinamento, magari se non ci fossero sbocchi prima in questa trattativa, negli ultimi giorni di mercato, quelli che di solito come sempre sono decisivi per le operazioni più importanti.

Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma di certo questa offerta dimostra come la Roma abbia quell’appeal internazionale che anche Mourinho è riuscito a dare. E poi la doppia finale europea in due anni ha fatto capire che i giallorossi ci sono, e possono solo migliorare. Ecco che quindi tutto potrebbe succedere nelle prossime settimane, anche se una prima sentenza per De Paul è già arrivata. E non è quella sperata.