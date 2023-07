Missione a Londra per il bomber: spunta mister 60 milioni

Calciomercato Roma, missione a Londra per Tiago Pinto che potrebbe sfruttare le differenti vedute per centrare il colpo. Mister 60milioni

Chissà se a Pinto questa idea è balenata in testa nel corso della sua missione londinese. Chissà se ci ha pensato mentre affrontava con il West Ham il discorso per Scamacca, che mettiamolo ben chiaro, è il primo obiettivo del gm portoghese per l’attacco della Roma. Ma le difficoltà di arrivare all’italiano del West Ham che al momento non ha aperto al prestito, potrebbero far cambiare tentazioni al dirigente della Roma. Che chissà, magari pensa al colpo grosso sulla prima linea.

Mettiamo, di nuovo, le cose in chiaro: al momento non esiste una trattativa ma è solamente una suggestione. Che potrebbero però diventare qualcosa in più nelle prossime settimane soprattutto perché il brasiliano Richarlison, che l’anno scorso con Conte ha avuto dei grossi problemi, dovesse essere messo nella lista dei partenti da parte del Tottenham. Gli Spurs lo hanno preso dall’Everton perla bellezza di 60milioni di euro. Un grosso investimento che, però, non ha inciso come da quelle parti si aspettavano. E chissà, magari la Roma lo potrebbe anche chiedere in prestito.

Calciomercato Roma, suggestione Richarlison

L’attaccante brasiliano guadagna 4,6 milioni di sterline che al cambio sono poco meno di 6 milioni di euro. Quindi vedendo le qualità del calciatore nemmeno troppo. E magari la Roma per fare un regalo a Mourinho potrebbe anche decidere di investire questa somma. Ovviamente si tratterebbe di un’operazione in prestito, niente di più, Pinto non si può permettere quella cifra per l’attaccante, soprattutto perché la sensazione è che quel tesoretto sarà investito per il centrocampista.

In attacco infatti, almeno per ora, tutte le possibili operazioni che sono state imbastite o delle quali si è parlato sono uscite in questo modo e con questa formula: in prestito. E se da quelle parti dovessero aprire a questa soluzione, i giallorossi ci potrebbero anche provare. Vedremo.