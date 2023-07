Calciomercato Roma, intrigo De Paul: la situazione

Calciomercato Roma, più che una suggestione De Paul potrebbe diventare un obiettivo concreto nelle prossime settimane. Tutto quello che potrebbe succedere

Ritorna prepotente il nome di Rodrigo De Paul. Ritorna perché se ne era già parlato la scorsa estate e se ne era già parlato anche a gennaio, quando il giocatore, dopo alcuni screzi con Simeone, tecnico dei Colchoneros, sembrava potesse essere sul mercato. Poi è rimasto in Spagna, ma adesso le cose sono cambiate.

Sì, perché secondo quanto riportato dal giornalista Augusto Ciardi, il giocatore – ieri è stato scritto che è stato offerto alla Roma che ha declinato l’operazione per i costi che girano attorno a questa operazione – è realmente sul mercato e che a differenza degli altri anni la dirigenza giallorosso ha acquistato quella credibilità che serve per prendere un giocatore così importante. E l’argentino piace eccome dalle parti di Trigoria.

Calciomercato Roma, la situazione De Paul

Ci sono stati anche dei contatti con l’Atletico Madrid, non solo per l’ex Udinese ma anche per Ibanez e come sappiamo pure per Morata, e quello che si legge ancora nel Tweet dello speaker radiofonico è che nulla è impossibile. Insomma, la pista che porta a De Paul rimane in piedi anche se non è semplice. Normale per un giocatore del suo livello.

Da dire infine che De Paul è abituato dai suoi trascorsi prima in bianconero in Friuli e poi a Madrid, a muoversi in un centrocampo a cinque, oppure potrebbe giostrare alle spalle della punta qualora Mourinho decidesse di giocare sì con la difesa a tre, che sembra un dato di fatto, ma con quattro in mezzo al campo e due uomini dietro un unico e solo terminale offensivo. Quindi, anche sotto l’aspetto prettamente tattico non dovrebbero esserci chissà quali problemi di inserimento. Senza parlare infine di quell’ambientamento che non servirebbe proprio. Ma anche se non avesse giocato in Italia, un elemento di queste qualità non ha bisogno di tempo. Insomma, De Paul più che una suggestione, col tempo, potrebbe diventare un obiettivo concreto.