Calciomercato Roma, non solo Scamacca: doppio intreccio col West Ham

Calciomercato Roma, doppio intreccio di mercato con il West Ham che vede protagonista non solo Gianluca Scamacca: trattativa apertissima

Il buon lavoro svolto da Tiago Pinto fino ad ora è sotto gli occhi di tutti. Non era facile riuscire a migliorare la rosa negli ultimi due anni, soprattutto viste le scarse risorse economiche a sua disposizione. Non è un buon momento per i club italiani, soprattutto per quelle di vertice, che ormai da anni vedono i propri debiti aumentare di anno in anno.

Le uniche che riescono ad ottenere buoni risultati sia in campo che in bilancio sono proprio Lazio e Napoli, uniche tra le prime quattro con debiti quasi nulli. Ecco perché le occasioni tra i parametri zero rappresentano ancora oggi la migliore delle strade percorribili per il gm giallorosso, che continua a sondare piste con questo criterio (vedi l’interesse per Kamada).

L’obbiettivo primario però è sempre lo stesso, soddisfare le richieste dell’allenatore José Mourinho, che ha espressamente chiesto un attaccante alla società. In pole position resta Gianluca Scamacca, con il quale si continua a lavorare con il West Ham, con il quale potrebbe nascere un doppio intreccio di mercato.

Calciomercato Roma, doppio intreccio con gli Hammers: in ballo non solo Scamacca

È ormai noto che l’ex Sassuolo Gianluca Scamacca sia uno dei profili principali per il ruolo di prossimo centravanti della Roma, ma la trattativa resta comunque difficile. Il West Ham infatti non vorrebbe far partire il calciatore in prestito, chiedendo garanzie sulla futura ricompera, cosa che la società giallorossa per ora non può garantire.

È comunque probabile che con il passare delle settimane le pretese della squadra inglese possano abbassarsi, consentendo a Pinto di ottenere un prestito, magari con un diritto di ricompera, avendo così il tempo di valutare l’attaccante e di cedere Tammy Abram, che il prossimo anno potrebbe far ritorno in patria.

Dopo il muro iniziale gli Hammers cercano ancora di ostacolare la Roma. Secondo quanto riportato dal portale TheGuardian la società londinese infatti ha messo gli occhi su Scott McTominay, centrocampista in uscita dallo United sondato dal gm portoghese. I Red Devils per ora non abbassano le pretese, pretendendo 30 milioni per il suo cartellino.

Un suo eventuale approdo a Londra potrebbe però facilitare la trattativa per Scamacca, con gli inglesi che potrebbero dare l’ok al trasferimento per abbassare il monte ingaggi.