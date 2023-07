Calciomercato Roma, prestito dal Manchester City: conto alla rovescia

Calciomercato Roma: conto alla rovescia per l’operazione che porterebbe il calciatore del City nella capitale con la formula del prestito

Il Manchester City rappresenta probabilmente una delle migliori società a livello calcistico nel mondo e in Europa. Sin dai primi anni della nuova gestione era chiaro che i Citizens sarebbero arrivati al top in Europa, ed ogni dubbio è stato scacciato in questa stagione.

Non è arrivata soltanto la vittoria della tanto agognata Champions League, che rischiava di diventare un incubo per Guardiola e la società, ma addirittura la conquista di uno storico treble. Il City è la seconda squadra inglese a riuscire in questa impresa, preceduti soltanto dagli acerrimi rivali del Manchester United sotto la guida di Sir Alex Frguson.

Questa vittoria però è tutt’altro che casuale, ma bensì è frutto del grande lavoro svolto dietro le quinte dal City Group, che ha cominciato ad investire in modo totale nel calcio, acquistando diverse realtà tra cui anche il Palermo. La Roma per il mercato tiene d’occhio proprio un giocatore di provenienza “City”, con Tiago Pinto che spera di riuscire ad ottenere un prestito per il giovane talento.

Calciomercato Roma, conto alla rovescia per il prestito dal Manchester City

Come anticipato il City Group possiede diverse società sparse non solo in Europa, cosa che ha permesso al club inglese di riuscire a scovare diversi talenti in giro per il mondo, come ad esempio un giovane Gabriel Jesus, acquistato dal Brasile quando era ancora un perfetto sconosciuto.

Con questo sistema i campioni d’Inghilterra si assicurano anche la possibilità di far crescere i propri talenti attraverso appunto società satellite, come succede anche tra i vari club posseduti dalla RedBull. Proprio dal City potrebbe arrivare un nuovo rinforzo per la Roma di Mourinho, ovvero il giovane talento brasiliano classe 2004 Savinho, che ha già esordito in Europa nel campionato olandese con il Psv, dove ha giocato in prestito.

Understand four clubs are interested in Brazilian talented winger Savinho on a loan move from Manchester City ✨🇧🇷 Girona are pushing alongside PSV who insist for new loan deal until 2024; also AS Roma and Braga asked for info on Savinho. Final decision in the next few days. pic.twitter.com/qzPPI7Mf9e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2023

Gli olandesi vorrebbero rinnovare il prestito per un altro anno, tuttavia sul calciatore risulta anche l’interesse del Girona, del Braga e della Roma, che hanno chiesto informazioni per un possibile trasferimento in prestito, come riportato da Fabrizio Romano tramite il suo profilo Twitter.