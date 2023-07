Calciomercato Roma, ritorna in rossonero: via libera dell’allenatore

Calciomercato Roma, a sorpresa il calciatore pronto a tornare in rossonero: anche l’allenatore ha dato il via libera alla cessione

Il mercato in entrata della Roma ha subito una battuta d’arresto, dopo però un avvio con i botti, grazie all’arrivo di calciatori non solo di buon livello, ma soprattutto giovani, cosa che garantirà in ogni caso una plusvalenza in caso di futura cessione.

Aouar e N’Dicka, rispettivamente classe 1998 e 1999, non solo vanno ad alzare il tasso tecnico della rosa, ma abbassano considerevolmente l’età media della squadra, in particolare l’algerino grazie alla sua duttilità, che gli consente di ricoprire più ruoli nel centrocampo, può rappresentare un jolly per Mourinho.

Il riscatto di Diego Llorente dovrebbe aver messo fine alle operazioni in entrata in difesa, almeno per quanto riguarda il pacchetto di centrali, salvo l’eventuale cessione di Ibanez, che è seguito da club esteri ed italiani, ma per il quale la Roma chiede una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Le cessioni giocheranno un ruolo chiave per i futuri investimenti della società, e proprio in uscita si potrebbe registrare un ulteriore movimento, con il calciatore pronto a tornare in rossonero con il via libera dell’allenatore.

Calciomercato Roma, via libera dall’allenatore per il ritorno in rossonero

Già a gennaio si erano registrate alcune operazioni in uscita, mirate a cedere gli esuberi e sfoltire la rosa ma, come capitato con altri calciatori in passato, alla fine non si sono concretizzate le cessioni a titolo definitivo. Matias Vina è, in ordine cronologico, l’ultimo esempio di giocatori ceduti in prestito e purtroppo ritornati nella capitale.

Durante la sessione estiva di calciomercato il Bournemouth aveva ingaggiato l’uruguaiano con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ma alla fine il club inglese si tirò indietro, non esercitando tale opzione.

Secondo quanto riporta il portale TeamTalk il difensore uruguaiano sarebbe di nuovo nel mirino delle Cherries, che non avrebbero esercitato l’opzione riscatto per puntare ad uno sconto sul prezzo del cartellino, con il mister Iraola che avrebbe già avallato il suo acquisto ed il club è ottimista di chiudere in breve tempo l’operazione.