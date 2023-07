Dalla Roma alla Juventus, entourage in azione per il sì

Dalla Roma alla Juventus: il calciatore potrebbe lasciare lasciare la capitale per approdare a Torino, entourage al lavoro per il si

Il mercato in uscita della Roma potrebbe non essere finito qui. La società aveva l’obbligo di registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, obbiettivo che in parte è riuscito. Con oltre 27 milioni registrati Tiago Pinto è riuscito in una vera e propria magia, ovvero centrare l’obbiettivo senza indebolire la rosa.

Non era semplice, soprattutto considerando il poco appeal degli esuberi della rosa, ma il gm giallorosso ha chiuso le trattative più importanti in tempo, facendo in modo che la società andasse incontro solo ad una piccola multa da parte della Uefa.

Con Kluivert direzione Premier, Carles Perez in Liga, e Volpato e Missori al Sassuolo si chiude il primo step del mercato, con la speranza che si possa chiudere in breve tempo per un centravanti di livello. I nomi sul piatto sono molti, ma sono tutte piste difficili considerando la situazione economica della Roma.

Nonostante i problemi di natura economica il centravanti resta dunque l’obbiettivo primario di società e allenatore, con uno dei nomi sul taccuino di Pinto che è entrato anche in ottica Juventus.

Dalla Roma alla Juventus, si lavora per il si del calciatore

Con Morata sempre più vicino a vestire la maglia rossonera del Milan, ed il momentaneo muro del West Ham per Scamacca, Pinto è costretto a guardarsi intorno e cercare nomi nuovi per l’attacco giallorosso. Una buona notizia arriva dal Sassuolo, con il concretizzarsi dell’operazione che porterà Frattesi in neroazzurro, in quanto la Roma incasserà una circa 10 milioni di euro visto il 30% che i neroverdi dovranno versare ai giallorossi.

Ecco dunque che prende piede una nuova ipotesi per l’attacco romanista, con Pinto che sta sondando ormai da tempo Marko Arnautovic, attaccante che ha fatto molto bene in Serie A con il Bologna, risultando spesso decisivo con i suoi gol.

Secondo le ultime indiscrezioni Arnautovic starebbe spingendo con il suo entourage per lasciare capoluogo emiliano, sperando nel possibile trasferimento nella capitale oppure a Torino, sponda bianconera, ma resta viva la pista estera, ipotesi finora più concreta per il suo futuro.