Dalla Roma alla Juventus, l’agente tuona: “Sta benissimo dov’è”

Dopo un avvio scoppiettante, grazie agli acquisti a parametro zero di Aouar e Ndicka, e la conferma di Diego Llorente nel pacchetto di difesa, il mercato della Roma ha subito un leggero rallentamento. José Mourinho ha chiesto a Pinto e alla società una rosa migliore e con più alternative rispetto allo scorso anno, in modo tale da diminuire il gap con le prime quattro e rientrare in Champions e, almeno per ora, non può che dirsi soddisfatto.

La priorità, sia per il mister che per la società, resta il centravanti, ruolo per il quale non sarà facile trovare un sostituto per Tammy Abraham, soprattutto perché l’inglese non può essere ceduto a causa del tremendo infortunio che lo terrà lontano dal rettangolo di gioco per almeno 6-9 mesi.

Tra i tanti nomi sul taccuino del gm giallorosso spiccano i nomi di Scamacca e Morata, con quest’ultimo ormai vicinissimo al ritorno in Italia, direzione Milano sponda rossonera. Più fiducia per il ritorno di Scamacca, anche se il West Ham per ora non sembra intenzionato a cederlo in prestito, se non con un obbligo di riscatto, ecco quindi che un’altra ipotesi stava prendendo piede nelle ultime ore, l’agente del calciatore però sembra esser stato categorico riguardo il suo assistito.

Dalla Roma alla Juventus, l’agente però nega tutto: “Sta benissimo dov’è”

Con i restanti esuberi rimasti nella rosa, come ad esempio Vina e Reinolds, entrambi rientrati dai prestiti, gli introiti derivanti dall’affare Frattesi-Inter, e l’eventualità della cessione di Zaniolo da parte del Galatasaray (anche in questo caso i giallorossi vantano una percentuale sulla cessione), Tiago Pinto potrebbe pensare di sferrare gli ultimi colpi per rendere possibile un ulteriore salto di qualità.

Il portoghese è ancora alla ricerca dell’ultimo tassello per il centrocampo di Mourinho, ma la priorità resta ovviamente la ricerca di un centravanti. Secondo le ultime indiscrezioni Roma e Juventus stavano sondando l’ipotesi di ingaggiare Marko Arnautovic, in quanto il calciatore sembrava stesse spingendo per un trasferimento, ma le parole dell’agente, riportate sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, sembrano non lasciare dubbi riguardo il futuro del suo assistito:

“Almeno per ora si trova benissimo a Bologna, non ha problemi con nessuno . Qui mio fratello sta benissimo e non ha bisogno di andare via. Leggo che il suo entourage lo avrebbe proposto ad altri club, ma l’unico a rappresentarlo sono io. Se ci fosse qualcosa di concreto ne parleremmo con il club per capire se sia il caso di salutarci o meno. Ma adesso sta solo pensando a ricominciare il ritiro nel migliore dei modi, per fare bene con questa maglia”.