Dybala ha deciso: futuro già scritto per la Joya che ha preso una decisione in merito alla prossima stagione. Nessun dubbio sulla sua permanenza

Dybala e la Roma. O forse: Dybala è la Roma. Che rende meglio l’idea. In questo momento non esiste una squadra, quella giallorossa, senza la fantasia della Joya. E un anno dopo, quando il suo arrivo è stato accolto da quella clamorosa presentazione all’Eur, il rapporto tra il giocatore e la tifoserie è così saldo che al momento non sembrano possono esserci scossoni.

Sì, secondo Il Tempo in edicola questa mattina la situazione è molto chiara, assai semplice, lineare oseremmo dire visto che con i bonus tutti raggiunti lo stipendio di Dybala ha toccato e superato i 6milioni di euro. Quelli che permetterebbero (senza bonus in questo caso) di eliminare del tutto quella clausola di 12 milioni di euro per l’estero e di 20milioni di euro per l’Italia, che scade alla fine di questo mese di luglio. Insomma, un incontro come sappiamo è previsto nei prossimi giorni, quello che potrebbe mettere in chiaro del tutto la situazione.

Dybala ha deciso, Dybala è la Roma

Antun è nella Capitale, e aspetta il ritorno di Pinto che si è preso qualche giorno di vacanza per un faccia a faccia che dalle parti di Trigoria sperano possa essere risolutivo. In ogni caso Dybala, sempre secondo il quotidiano in edicola, la propria scelta l’ha fatta, senza discussioni: ha capito di essere di vitale importanza per la Roma e ha capito che i tifosi stravedono per lui. Sì, non servivano ulteriori conferme nel corso di questi mesi, ma ne sono arrivate diverse.

Vedremo gli sviluppi, vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, quelle che sono le più importanti del futuro. Quelle che sono le migliori per la Roma. Tenendo presente che Dybala è la Roma.