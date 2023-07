Intrigo Roma-Milan, il futuro è ora: svolta immediata

Calciomercato Roma, i contatti con l’entourage potrebbero portare a risvolti importanti a stretto giro di posta. Anche il Milan segue l’evolvere della situazione.

Per tutta una serie di vicissitudini, negli ultimi anni anche le big di Serie A hanno cominciato a spalancare le porte ai giovani, riservando sempre più spazio. Ne sa qualcosa la Roma, che in queste prime settimane di calciomercato ha ‘sfruttato’ la crescita di alcuni suoi gioielli per chiudere diversi affari in uscita ed incamerare un buon tesoretto.

Anche in entrata, però, i giallorossi stanno sondando diverse piste ‘verdi’. Oltre ad acquisti atti ad aumentare il tasso di esperienza della rosa, infatti, Tiago Pinto vuole puntellare l’organico giallorosso anche con acquisti di giovani talenti, futuribili ma in grado di fornire un contributo importante sin nell’immediato. Caratteristiche che, ad esempio, si sposano molto bene con il profilo di Tommaso Baldanzi che, dopo essersi messo in luce tra le fila dell’Empoli a suon di prestazioni importanti, ha calamitato l’interesse di molti addetti ai lavori.

Calciomercato Roma, rebus Baldanzi: prossime settimane decisive

Profilo monitorato dalla Roma in tempi non sospetti, Baldanzi piace e non poco all’area mercato giallorosso. Sul gioiello dell’Empoli, però, ha messo gli occhi anche il Milan, che grazie ai buoni rapporti con il club toscano conta di chiudere a proprio vantaggio la contesa. In realtà i rossoneri in questo momento sono impegnati su altri fronti: scenario che, in linea di massima, potrebbe favorire la Roma, che per adesso non ha ancora affondato il colpo intavolando una trattativa ufficiale con l’Empoli.

Secondo quanto evidenziato da ‘SiamoLaRoma.it’, infatti, sebbene non ci siano stati contatti diretti con l’Empoli, i sondaggi esplorativi effettuati con l’entourage del ragazzo continuano ad essere ciclici. Segno evidente che il calciatore alla Roma piace e i giallorossi non vogliono farsi scappare l’occasione di mettere le mani su uno dei prospetti italiani più interessanti. La sensazione, dunque, è che le prossime settimane potranno rivelarsi decisive sul fronte Baldanzi, in un senso o nell’altro. La Roma, comunque, intende giocarsi le proprie carte.